中市豐原第一市場傳失火 警消趕赴現場灌救

2017-02-10 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕台中市豐原第一市場傳出於稍早發生火災，濃煙密布直至天際，警消正趕赴現場灌救。

有網友今日下午4時50分許，在「爆料公社」臉書社團發文指出豐原市場有火災，從影片中可以看到濃濃的黑煙直竄天際，並可聽到消防車的聲音不斷傳來。其他網友則指出這是豐原第一市場，並且似乎是市場裡頭起火。