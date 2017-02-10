中市豐原第一市場傳失火 警消趕赴現場灌救
2017-02-10 17:11
〔即時新聞／綜合報導〕台中市豐原第一市場傳出於稍早發生火災，濃煙密布直至天際，警消正趕赴現場灌救。
有網友今日下午4時50分許，在「爆料公社」臉書社團發文指出豐原市場有火災，從影片中可以看到濃濃的黑煙直竄天際，並可聽到消防車的聲音不斷傳來。其他網友則指出這是豐原第一市場，並且似乎是市場裡頭起火。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 25歲重拾書本 藝人瑪利亞克服學習障礙拚到碩士
- MLB》史上罕見 作勢故意四壞飆出三振（影音）
- 情人節收99朵玫瑰 家家竟沒Fu
- NBA》麥康諾致命拋投 七六人逆轉魔術中止5連敗 （影音）
- 愛大神被爆慘遭邱惠美劈腿 閉口不談是因為...
- 雷霆正面迎擊騎士 今日賽事預告與轉播
- 三法律證人︰保障原民狩獵權
- 桃園免試入學模擬分發 17人5Ａ選職科
- 戴綠帽被虧炒新聞 王寶強反擊酸民
- 賴琳恩求歡不麻煩 直接脫光全裸驚到陳乃榮
- 救國團總部占黃金地段志清大樓 今判應還國家
- 台灣國際科展 北一女研發透明發光元件拿最大獎
- NBA》最狂格林誰能鎮住？勇士主帥給出意外答案
- 運送犬貓熱死46隻遭糾正 嘉縣府回應已改善
- 吃藥、做訓練 救回嗅覺
- 私主張 沙漏情緒管理術
- 自由談》川普扣扳機，台灣怎麼辦？
- 寒流+強烈東北風！18縣市續發低溫、陸上強風特報
- 台灣的越光米！台南16號和日本同等級
- 阿翔單飛超興奮 祈願永離浩子
- 還未走出喪母慟 施易男愛貓斷腿急送醫手術
- 下巴整形找到真愛 法拉利姊勾2小鮮肉
- （影音）劇組封鎖性愛場面 格雷媽PO「乳頭夾」爆雷
- 網球》補助很多？ 謝淑薇：比業餘選手還差
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tillerson reaffirms US’ commitment to Taiwan
- 上學方便多了 神岡新庄大華國中學生13日起有公車坐
- 比「極度乾燥」更厲害！ 網友點名這幾樣...
- 自由廣場》文化資產自自燃燃
- 《RM》抵台陣仗大 3000萬賓士護送
- 寒流急凍淡水7.5度！ 18縣市低溫特報
- 日職》陽岱鋼神秘早退 巨人教練團回應了
- 西城嘉年華大遊行明登場 柯笑稱：不知弄甚麼出頭
- 《It Bag 鎖向無敵 》4
- 豪雨釀災 度假勝地峇里島山崩奪12命
- 恩威並施 台鐵必懲曠職員工 擬增3千人力
- 中職》林樺慶連2年扛先發 跪求「別再被球打到」
- 提早半年完工 南橫勤和復興段預計4月通車
- 《It Bag 鎖向無敵 》5
- 童仲彥喊當「防家暴志工」 民團：捐薪卡實在
- 中市建200座太陽能候車亭 提供照明兼顧環保
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中市豐原第一市場傳失火 警消趕赴現場灌救
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分