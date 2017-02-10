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老翁樓梯間跌倒身亡 麥當勞獲不起訴

2017-02-10  16:59

［記者黃捷／台北報導］單姓老翁至麥當勞用餐，不慎在樓梯間滑倒，頭部撞擊地面，送醫後仍不治身亡，陳姓負責人遭依業務過失致死罪送辦，但因樓梯有裝設單邊扶手，符合法令要求，麥當勞也以10萬元與單翁家屬和解，士林地檢署今處分不起訴。

檢警調查，年約80歲的單翁去年4月4日下午，前往麥當勞基隆信一店1樓用餐，期間獨自前往2樓上廁所，返回座位時，不慎在1、2樓樓梯間跌倒，後腦撞擊地面外傷，併右側硬腦膜下出血，經送醫急救，4天後仍因呼吸衰竭不治死亡。

陳男到案後，供稱他2014年8月承接該直營店，均維持原來的裝潢，並未加工；麥當勞公司委任辯護人也稱，樓梯裝有單邊扶手，符合法令要求。

檢警勘驗案發現場，發現樓梯間確實裝設單邊扶手，地面也保持乾燥，無溼滑情形，另單翁家屬也與麥當勞以10萬元和解，表明不願追究，檢察官因而處分不起訴。

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  • 單姓老翁在麥當勞基隆信一店跌倒身亡，麥當勞因安全設施符合規範獲不起訴。（記者黃捷翻攝）

    單姓老翁在麥當勞基隆信一店跌倒身亡，麥當勞因安全設施符合規範獲不起訴。（記者黃捷翻攝）

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