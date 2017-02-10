惡狼猥褻同居人女兒 辯因吃醋誣陷他
2017-02-10 17:00
新北市一名15歲的少女，因援交被抓經社會局安置，泣訴9歲起至14歲遭母親呂姓同居男友上下其手，襲胸、摸下體的不堪往事。圖為新北地檢署。（記者陳慰慈攝）
〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名15歲的少女，因援交被抓經社會局安置，泣訴9歲起至14歲遭母親呂姓同居男友上下其手，襲胸、摸下體的不堪往事，同居人惡行才被揭露，呂男到案否認猥褻，辯稱少女因覺得「媽媽被搶走了」，帶著報復心態誣陷他，但測謊未過，新北地檢署今依加重強制猥褻等罪嫌將呂男起訴。
據了解，少女就讀國小三、四年級時，母親外遇呂男而離婚，夫妻對少女擁有共同監護權，少女平日與父親同住，週末或逢年過節便至母親與47歲呂姓同居人位於新北市中和區住處過夜，每月平均在母親家留宿1到2次。
每次去母親家過夜時，少女與媽媽、同居人同睡一房，但母女睡床上，呂男睡在地上，少女控訴，99年10月至104年9月間，呂男每次都趁媽媽出門上班，她還在睡覺時，偷摸她的胸部與下體，她驚醒制止呂男便收手。
她曾向母親反應此事，但母親不相信同居人會對女兒伸狼爪，前年底少女與父親吵架，少女父怒嗆：「妳去妳媽那邊住好了！」少女回：「不要，叔叔都會對我毛少毛腳」，但當時父女在吵得不可開交，少女父並未多加注意此事，直至去年3月少女因援交被社工安置，向社工傾吐此事，社工轉知少女父，才報警處理。
少女父證稱，女兒每次都找藉口不去母親那邊住，因為覺得呂男「很噁心」；少女母則說，女兒曾說過不喜歡呂男，沒印象女兒說過被他猥褻，認為女兒不學好，選擇相信同居男友。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 25歲重拾書本 藝人瑪利亞克服學習障礙拚到碩士
- MLB》史上罕見 作勢故意四壞飆出三振（影音）
- 情人節收99朵玫瑰 家家竟沒Fu
- NBA》麥康諾致命拋投 七六人逆轉魔術中止5連敗 （影音）
- 愛大神被爆慘遭邱惠美劈腿 閉口不談是因為...
- 雷霆正面迎擊騎士 今日賽事預告與轉播
- 三法律證人︰保障原民狩獵權
- 桃園免試入學模擬分發 17人5Ａ選職科
- 戴綠帽被虧炒新聞 王寶強反擊酸民
- 賴琳恩求歡不麻煩 直接脫光全裸驚到陳乃榮
- 救國團總部占黃金地段志清大樓 今判應還國家
- 台灣國際科展 北一女研發透明發光元件拿最大獎
- NBA》最狂格林誰能鎮住？勇士主帥給出意外答案
- 運送犬貓熱死46隻遭糾正 嘉縣府回應已改善
- 吃藥、做訓練 救回嗅覺
- 私主張 沙漏情緒管理術
- 自由談》川普扣扳機，台灣怎麼辦？
- 寒流+強烈東北風！18縣市續發低溫、陸上強風特報
- 台灣的越光米！台南16號和日本同等級
- 阿翔單飛超興奮 祈願永離浩子
- 還未走出喪母慟 施易男愛貓斷腿急送醫手術
- 下巴整形找到真愛 法拉利姊勾2小鮮肉
- （影音）劇組封鎖性愛場面 格雷媽PO「乳頭夾」爆雷
- 網球》補助很多？ 謝淑薇：比業餘選手還差
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tillerson reaffirms US’ commitment to Taiwan
- 上學方便多了 神岡新庄大華國中學生13日起有公車坐
- 比「極度乾燥」更厲害！ 網友點名這幾樣...
- 自由廣場》文化資產自自燃燃
- 《RM》抵台陣仗大 3000萬賓士護送
- 寒流急凍淡水7.5度！ 18縣市低溫特報
- 日職》陽岱鋼神秘早退 巨人教練團回應了
- 西城嘉年華大遊行明登場 柯笑稱：不知弄甚麼出頭
- 《It Bag 鎖向無敵 》4
- 豪雨釀災 度假勝地峇里島山崩奪12命
- 恩威並施 台鐵必懲曠職員工 擬增3千人力
- 中職》林樺慶連2年扛先發 跪求「別再被球打到」
- 提早半年完工 南橫勤和復興段預計4月通車
- 《It Bag 鎖向無敵 》5
- 童仲彥喊當「防家暴志工」 民團：捐薪卡實在
- 中市建200座太陽能候車亭 提供照明兼顧環保
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：惡狼猥褻同居人女兒 辯因吃醋誣陷他
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分