惡狼猥褻同居人女兒 辯因吃醋誣陷他

新北市一名15歲的少女，因援交被抓經社會局安置，泣訴9歲起至14歲遭母親呂姓同居男友上下其手，襲胸、摸下體的不堪往事。圖為新北地檢署。（記者陳慰慈攝）

2017-02-10 17:00

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名15歲的少女，因援交被抓經社會局安置，泣訴9歲起至14歲遭母親呂姓同居男友上下其手，襲胸、摸下體的不堪往事，同居人惡行才被揭露，呂男到案否認猥褻，辯稱少女因覺得「媽媽被搶走了」，帶著報復心態誣陷他，但測謊未過，新北地檢署今依加重強制猥褻等罪嫌將呂男起訴。

據了解，少女就讀國小三、四年級時，母親外遇呂男而離婚，夫妻對少女擁有共同監護權，少女平日與父親同住，週末或逢年過節便至母親與47歲呂姓同居人位於新北市中和區住處過夜，每月平均在母親家留宿1到2次。

每次去母親家過夜時，少女與媽媽、同居人同睡一房，但母女睡床上，呂男睡在地上，少女控訴，99年10月至104年9月間，呂男每次都趁媽媽出門上班，她還在睡覺時，偷摸她的胸部與下體，她驚醒制止呂男便收手。

她曾向母親反應此事，但母親不相信同居人會對女兒伸狼爪，前年底少女與父親吵架，少女父怒嗆：「妳去妳媽那邊住好了！」少女回：「不要，叔叔都會對我毛少毛腳」，但當時父女在吵得不可開交，少女父並未多加注意此事，直至去年3月少女因援交被社工安置，向社工傾吐此事，社工轉知少女父，才報警處理。

少女父證稱，女兒每次都找藉口不去母親那邊住，因為覺得呂男「很噁心」；少女母則說，女兒曾說過不喜歡呂男，沒印象女兒說過被他猥褻，認為女兒不學好，選擇相信同居男友。