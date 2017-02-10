| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

惡狼猥褻同居人女兒 辯因吃醋誣陷他

新北市一名15歲的少女，因援交被抓經社會局安置，泣訴9歲起至14歲遭母親呂姓同居男友上下其手，襲胸、摸下體的不堪往事。圖為新北地檢署。（記者陳慰慈攝）

2017-02-10  17:00

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名15歲的少女，因援交被抓經社會局安置，泣訴9歲起至14歲遭母親呂姓同居男友上下其手，襲胸、摸下體的不堪往事，同居人惡行才被揭露，呂男到案否認猥褻，辯稱少女因覺得「媽媽被搶走了」，帶著報復心態誣陷他，但測謊未過，新北地檢署今依加重強制猥褻等罪嫌將呂男起訴。

據了解，少女就讀國小三、四年級時，母親外遇呂男而離婚，夫妻對少女擁有共同監護權，少女平日與父親同住，週末或逢年過節便至母親與47歲呂姓同居人位於新北市中和區住處過夜，每月平均在母親家留宿1到2次。

每次去母親家過夜時，少女與媽媽、同居人同睡一房，但母女睡床上，呂男睡在地上，少女控訴，99年10月至104年9月間，呂男每次都趁媽媽出門上班，她還在睡覺時，偷摸她的胸部與下體，她驚醒制止呂男便收手。

她曾向母親反應此事，但母親不相信同居人會對女兒伸狼爪，前年底少女與父親吵架，少女父怒嗆：「妳去妳媽那邊住好了！」少女回：「不要，叔叔都會對我毛少毛腳」，但當時父女在吵得不可開交，少女父並未多加注意此事，直至去年3月少女因援交被社工安置，向社工傾吐此事，社工轉知少女父，才報警處理。

少女父證稱，女兒每次都找藉口不去母親那邊住，因為覺得呂男「很噁心」；少女母則說，女兒曾說過不喜歡呂男，沒印象女兒說過被他猥褻，認為女兒不學好，選擇相信同居男友。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 加重強制猥褻 同居人 社工
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：惡狼猥褻同居人女兒 辯因吃醋誣陷他


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.