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宣導農漁會反賄選 中檢檢察長張宏謀各區候選人

2017-02-10  16:50

［記者楊政郡／台中報導］106年各級農漁會即將改選，台中地檢署檢察長張宏謀會同台中市調查處長蕭湘台、警察局長陳嘉昌等，連續兩天拜會后里、潭子、清水等現任及候聘幹事，提醒他們不要買票，傳達檢調警機關抓賄決心，目前該署已簽分8件選他案，包括送現金、送醬油禮盒、餐會等，已積極進行偵辦。

據中檢表示，今年天氣冷選情也冷，大部分農漁會都是同額競選，所以連帶農漁會代表及理監事改選都單純很多，選舉情資相對也少，目前將有效情資已改分8件選他案，均簽分給檢察官指揮警調機關，持續進行蒐證追查，該署秉持「不問對象、黨派、身分，一律嚴偵速辦」積極查賄、打擊不法。

台中市政府政風處長張榮貴今日上午也到中檢拜會張宏謀，就農漁會選舉相關議題進行會談，並就各選情進行分析、意見交換，持續交換選舉情報。

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  • 中檢檢察長張宏謀（著西裝外套者）與司法機關首長拜會各地農會，宣導反賄選。（記者楊政郡翻攝）

    中檢檢察長張宏謀（著西裝外套者）與司法機關首長拜會各地農會，宣導反賄選。（記者楊政郡翻攝）

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