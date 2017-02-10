| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

霸氣護女友 男嗆警、拒捕被法辦

2017-02-10  16:28

〔記者邱俊福／台北報導〕1名陳姓男子載女友昨晨駕車行經北市大安區時，遭到轄區北市警大安分局攔檢，當警方要求下車受檢時，陳男對於警方要求其女友也下車，竟頻怒嗆警方「講話很大聲」等語，當警方欲依妨害公務罪嫌帶回派出所時，還拒絕配合，跟警方爆發拉扯，致警員雙手挫傷，被依妨害公務、傷害與公然侮辱等罪嫌送辦，檢方複訊後裁定1萬元交保。

據悉，昨天凌晨1時許，38歲陳男駕車行經北市羅斯福路與辛亥路口時，遭巡邏警網認為形跡可疑攔查，要求出示證件，陳男被要求下車受檢時，認為警員持手電筒照射車內，以及要求女友也下車受檢，非常不滿，竟怒嗆執勤警員。

執勤警員遭到嗆聲、辱罵後，馬上欲將陳男帶回派出所偵辦，詎料陳男不願配合，雙方產生拉扯，最後警方將其強行壓制地上，才帶回偵辦，也因此雙手挫傷。

廣告
  • 1名陳姓男子載女友駕車行經北市大安區時，遭到轄區北市警大安分局攔檢，當警方要求下車受檢時，陳男對於警方要求其女友也下車，竟怒嗆警方。（記者邱俊福攝）

    1名陳姓男子載女友駕車行經北市大安區時，遭到轄區北市警大安分局攔檢，當警方要求下車受檢時，陳男對於警方要求其女友也下車，竟怒嗆警方。（記者邱俊福攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 傷害 公然侮辱 嗆警 女友 妨害公務
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：霸氣護女友 男嗆警、拒捕被法辦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.