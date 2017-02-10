霸氣護女友 男嗆警、拒捕被法辦

2017-02-10 16:28

〔記者邱俊福／台北報導〕1名陳姓男子載女友昨晨駕車行經北市大安區時，遭到轄區北市警大安分局攔檢，當警方要求下車受檢時，陳男對於警方要求其女友也下車，竟頻怒嗆警方「講話很大聲」等語，當警方欲依妨害公務罪嫌帶回派出所時，還拒絕配合，跟警方爆發拉扯，致警員雙手挫傷，被依妨害公務、傷害與公然侮辱等罪嫌送辦，檢方複訊後裁定1萬元交保。

據悉，昨天凌晨1時許，38歲陳男駕車行經北市羅斯福路與辛亥路口時，遭巡邏警網認為形跡可疑攔查，要求出示證件，陳男被要求下車受檢時，認為警員持手電筒照射車內，以及要求女友也下車受檢，非常不滿，竟怒嗆執勤警員。

執勤警員遭到嗆聲、辱罵後，馬上欲將陳男帶回派出所偵辦，詎料陳男不願配合，雙方產生拉扯，最後警方將其強行壓制地上，才帶回偵辦，也因此雙手挫傷。