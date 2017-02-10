員警取締酒駕違規遭撞 警專生目睹如震撼教育

2017-02-10 16:57

〔記者王俊忠／台南報導〕有多項前科的陳姓男子，酒後騎機車上路、未二段式左轉，遭南市六分局警員黃偉翔、許哲榮攔查，陳男不但不配合攔查，還高速正面衝撞許員，許員以雙手推擋迎面而來的機車後閃開，雙手與胸部受到鈍挫傷，陳男則摔車受傷，兩人都送醫幸無大礙。警專實習生目睹學長英勇執法對抗酒駕男，過程有如接受震撼教育。

這名前科累累的陳姓男子，8日下午1點許疑酒後騎機車上路，行經西門路與新興路口時，未依規定二段式左轉，被正在路口稽查的南市警六分局金華派出所警員黃偉翔、許哲榮攔查，陳男竟騎機車高速衝撞許員，許也機警正面推擋後閃開，不致被撞倒；陳則摔車倒地，額頭與嘴唇撕裂傷，兩人均無大礙。

警專生賴冠廷當時跟著擔任指導員的許哲榮實習交通稽查勤務，全程參與攔停盤查與協助戒護，在實習過程留下深刻記憶。

陳男被帶回警所調查時，雖坦承衝撞員警，卻辯稱是因曾患肝炎，經過路口時意識不清，以為攔車者是一般民眾，唯恐遭人毆打才沒停車。陳男經抽血檢驗酒精濃度為211mg⁄dL，酒測值超過標準且又撞傷員警，訊後依妨害公務及公共危險罪嫌送辦。

賴冠廷說，很敬佩學長積極認真的執勤態度與勇敢表現，回想當時驚險場景仍感到很震撼，同時深深體會到警察執勤的技巧及辛勞，讓他獲益無窮，也認知將來投入社會執行公權力前，要鍛鍊好堅強心理，迎接未來挑戰。

市警六分局長吳清飛則致贈水果禮盒慰問因公受傷的許員，他要求執行勤務落實「三安原則」，把握執勤員警本身安全、對象安全及案件安全等面向，方能以安全為本，積極學習。

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