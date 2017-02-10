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收賄包庇業者濫倒廢土 退休所長重判16年

2017-02-10  16:28

〔記者林嘉東／基隆報導〕新北市警局金山警分局警員集體包庇土方業者收賄案，涉案層級最高的前重光派出所長蔡明和，被控透過里長賴蔡標居中擔任白手套，向土方業者索賄46萬元。基隆地院今天4點宣判，依違反貪污治罪條例共5罪，重判他16年徒刑。

本案除蔡明和外，新北市警局金山分局重光派出所警員項繼賢，因坦承收賄20萬元，已遭法院依違反貪污治罪條例判處2年徒刑，褫奪公權5年，緩刑5年。

另2名涉案警員金山所警員許榮村、黃柏松，也被依違反貪污治罪條例中，違背職務期約賄賂罪，各判處6年徒刑、褫奪公權7年。

已退休的蔡明和被控在擔任重光派出所所長期間，透過轄內重和里長賴蔡標居中擔任白手套，自103年5月起至103年12月間止，多次以每車台幣300元至500元不等代價，收受土方業者謝鎰誠、地主李文勇、蔡文生及中間掮客許文達等人賄賂共46萬元，包庇業者任意在轄內農地傾倒棄土。

蔡明和被依涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款違背職務收受賄賂等罪嫌起訴。

法院認為，蔡明和身為執法員警，僅為自身私利，勾結違法土方業者謝鎰誠及地方里長賴蔡標，明知傾倒營建廢土對環境影響重大，猶為一己私利，收受賄賂不為取締告發，敗壞警紀，並利用「白手套」脫免刑責，犯後又堅不吐實，犯罪情節重大，犯後態度不佳，認定他共犯5罪。

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  • 基隆地院審理前金山警分局重光派出所長蔡明和包庇業者濫倒廢土案，今天宣判，依違反貪污治罪條例判他16年徒刑。（資料照，記者林嘉東攝）

    基隆地院審理前金山警分局重光派出所長蔡明和包庇業者濫倒廢土案，今天宣判，依違反貪污治罪條例判他16年徒刑。（資料照，記者林嘉東攝）

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