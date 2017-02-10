收賄包庇業者濫倒廢土 退休所長重判16年

2017-02-10 16:28

〔記者林嘉東／基隆報導〕新北市警局金山警分局警員集體包庇土方業者收賄案，涉案層級最高的前重光派出所長蔡明和，被控透過里長賴蔡標居中擔任白手套，向土方業者索賄46萬元。基隆地院今天4點宣判，依違反貪污治罪條例共5罪，重判他16年徒刑。

本案除蔡明和外，新北市警局金山分局重光派出所警員項繼賢，因坦承收賄20萬元，已遭法院依違反貪污治罪條例判處2年徒刑，褫奪公權5年，緩刑5年。

另2名涉案警員金山所警員許榮村、黃柏松，也被依違反貪污治罪條例中，違背職務期約賄賂罪，各判處6年徒刑、褫奪公權7年。

已退休的蔡明和被控在擔任重光派出所所長期間，透過轄內重和里長賴蔡標居中擔任白手套，自103年5月起至103年12月間止，多次以每車台幣300元至500元不等代價，收受土方業者謝鎰誠、地主李文勇、蔡文生及中間掮客許文達等人賄賂共46萬元，包庇業者任意在轄內農地傾倒棄土。

蔡明和被依涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款違背職務收受賄賂等罪嫌起訴。

法院認為，蔡明和身為執法員警，僅為自身私利，勾結違法土方業者謝鎰誠及地方里長賴蔡標，明知傾倒營建廢土對環境影響重大，猶為一己私利，收受賄賂不為取締告發，敗壞警紀，並利用「白手套」脫免刑責，犯後又堅不吐實，犯罪情節重大，犯後態度不佳，認定他共犯5罪。