狠女虐童泡熱水辯清洗排泄物 急診醫師當庭打臉

2017-02-10 16:00

［記者黃捷／台北報導］劉姓女子經常虐待男友與前女友生下的小姊弟，不僅去年2月失手打死4歲弟弟，還將5歲小姊姊小晴（化名）狠壓熱水中灼燙，劉女開庭辯稱，她幫小姊姊清洗時，因有衣物覆蓋，才沒發現燙傷，士林地方法院今傳醫師作證，稱小晴手臂是「浸泡式燙傷」，當場打臉劉女。

檢警調查，29歲劉女對自己與男友生的2子疼愛有加，卻經常打罵男友與前女友生的小姊弟，她去年2月15日把弟弟推倒在地，導致孩子顱內出血不治，檢警偵辦時，另發現小晴身上有灼傷痕跡，追問發現竟是劉女強壓小晴至熱水中，導致小晴右手三度灼傷，胸腹部也有多處二、三度灼傷。

劉女去年12月14日開庭時，辯稱小晴身上的衣服被排泄物弄髒，她才會拿水沖洗，因有衣服遮蓋，沒發現燙傷，並稱自己有「產前憂鬱症」，向法官聲請精神鑑定。

台大醫院兒童急診張姓女醫師今日出庭作證，指小晴右手臂灼傷部位有明確邊界，手肘內側皮膚疑因彎曲皺褶，有一條條未被灼傷的「斑馬紋」，與「浸泡式燙傷」型態相符，胸腹部的點狀灼傷，可能是小晴被強壓熱水時，熱水飛濺造成，肩、背及腿也有多處淤傷，明顯遭到虐待；對於醫師分析，劉女皆未反駁。

另劉女聲請精神鑑定，高等法院排定於5月24日進行，法官當庭表示，將待鑑定結果出爐後，再擇期開庭審理。

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