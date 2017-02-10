狠女虐童泡熱水辯清洗排泄物 急診醫師當庭打臉
2017-02-10 16:00
［記者黃捷／台北報導］劉姓女子經常虐待男友與前女友生下的小姊弟，不僅去年2月失手打死4歲弟弟，還將5歲小姊姊小晴（化名）狠壓熱水中灼燙，劉女開庭辯稱，她幫小姊姊清洗時，因有衣物覆蓋，才沒發現燙傷，士林地方法院今傳醫師作證，稱小晴手臂是「浸泡式燙傷」，當場打臉劉女。
檢警調查，29歲劉女對自己與男友生的2子疼愛有加，卻經常打罵男友與前女友生的小姊弟，她去年2月15日把弟弟推倒在地，導致孩子顱內出血不治，檢警偵辦時，另發現小晴身上有灼傷痕跡，追問發現竟是劉女強壓小晴至熱水中，導致小晴右手三度灼傷，胸腹部也有多處二、三度灼傷。
劉女去年12月14日開庭時，辯稱小晴身上的衣服被排泄物弄髒，她才會拿水沖洗，因有衣服遮蓋，沒發現燙傷，並稱自己有「產前憂鬱症」，向法官聲請精神鑑定。
台大醫院兒童急診張姓女醫師今日出庭作證，指小晴右手臂灼傷部位有明確邊界，手肘內側皮膚疑因彎曲皺褶，有一條條未被灼傷的「斑馬紋」，與「浸泡式燙傷」型態相符，胸腹部的點狀灼傷，可能是小晴被強壓熱水時，熱水飛濺造成，肩、背及腿也有多處淤傷，明顯遭到虐待；對於醫師分析，劉女皆未反駁。
另劉女聲請精神鑑定，高等法院排定於5月24日進行，法官當庭表示，將待鑑定結果出爐後，再擇期開庭審理。
☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案
- 屏東校園女屍案 死者前男友坦承犯案
- 獨家》三峽虐殺棄屍案急轉直下 疑注毒致死
- 毒品通緝犯見警拔腿跑 腿軟百米跑不贏被逮
- 寒流來北市救護案增 今晨5人到院前無呼吸心跳
網友回應
熱門新聞
- 25歲重拾書本 藝人瑪利亞克服學習障礙拚到碩士
- MLB》史上罕見 作勢故意四壞飆出三振（影音）
- 棒球》早稻田大學訪台百年紀念賽 3月火熱開打
- 神奇技能！《格雷》女星什麼都可以塞入那個縫中
- 政治逃生 朴槿惠以拖代戰
- 今起大執法 中山高末端限速「60」公里
- 富邦人壽1月只賺724萬
- 傳燈會攤商二房東租金翻倍 柯P：那我自己來就好啦...
- 台股開盤上漲22.49點 報9612.67點
- 賴琳恩求歡不麻煩 直接脫光全裸驚到陳乃榮
- 救國團總部占黃金地段志清大樓 今判應還國家
- 19歲陳詠芯 自信拚亞洲超模
- 台灣燈會明開幕 北港燈區鯉躍龍門等景點必賞
- 它不是夯吉！它是「天山雪蓮」
- 70億美元引7奈米製程 英特爾重啟美晶圓廠
- 《小珠寶，更美好》1
- 《中英對照讀新聞》Woman Shares Thanksgiving With Teen She Accidentally Invited－女子與無意中邀請的青少年共度感恩節
- 美元該強該弱？川普竟拿不定主意
- 林美珠爆料：接政次、任部長 都沒問過小英
- 潘維剛若選黨魁 廖國棟：瓜分洪選票「勢必會有」
- 自由談》川普扣扳機，台灣怎麼辦？
- 衛福部長稱醫療是服務業 管碧玲：第一時間已強力糾正
- 原水交社宿舍群修護 今年目標3棟
- NBA》技術挑戰賽對戰表出爐 沃爾強碰爵士宅神
- 潘維剛參選黨魁 洪、郝同聲肯定
- 韓研究：女性家事繁重 婚後不如男性快樂
- 自由廣場》台灣主體 漢文化
- 雷霆正面迎擊騎士 今日賽事預告與轉播
- 元宵提燈籠 秀水古厝踩街
- 高以翔曬畢業嫩照 電眼迷暈粉絲
- 與中油拆夥 台電自建LNG接收站
- 對戰羅德隊 洪總︰年輕投手投好投滿
- T.O.P想低調入伍 粉絲軍營放高空氣球挨轟
- 胡宇威放炮開工 陳亞蘭只求發發發
- 《情人節 最潮時光》2
- 由「港」而發 高鐵活動抽免費乘車券
- 由田去年EPS逾4元 今年訂單滿手
- 《情人節 最潮時光》5
- 巨無霸高麗菜重達15斤 時機歹歹1顆100俗俗賣
- 《小珠寶，更美好》5
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：狠女虐童泡熱水辯清洗排泄物 急診醫師當庭打臉
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分