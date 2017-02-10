女帶網友進門 手機內自拍淫照慘遭盜
2017-02-10 15:27
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕周姓男子前往認識才幾天的女網友家中，趁機偷她手機，意外發現裡面竟有自拍淫照，周男夥同友人向被害女子恐嚇勒索，新竹地院依共同犯恐嚇取財未遂罪將2名男蟲判刑。
判決書指出，周姓男子與被害女子小薇（化名）去年1月經由交友網站聊天認識，之後以LINE相互聯絡，趁前往小薇在竹縣湖口鄉租屋處她如廁之際，竊取手機1支。
周男得手後，赫然發現手機內儲存有小薇私密照片、影片等，竟另行起意，擅自將私密照片26張、私密影片1個等檔案複製至自己手機內。
小薇因擔心遭竊私密照片、影片外流，向周男催討，周男因LINE帳號遭小薇封鎖，遂由李男提供LINE帳號及手機供周男使用，再以李男身分先後與小薇聯絡，恫稱：「那妳慘了」、「聽說他手上有很多妳的照片」、「20張、1個影檔」、「他問妳身上有多少錢」、「妳不知道惹火他，他才不管你是男是女」、「我大哥說6000就好」等語，以此方式恐嚇小薇交付財物，致她心生畏懼。
後來因小薇報警究辦，而未交付財物，始未得逞。
法官審酌周男、李男正值青壯，不知勉力謀事，依循正途以獲取一己所需財物，竟以恐嚇方式取財，不僅造成被害人恐懼，且侵害他人財產法益，對於社會治安造成危害，因此依共同恐嚇取財未遂罪判處周男徒刑1年、李男5月。
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