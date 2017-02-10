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防詐宣導有效！ 78歲嬤助警逮18歲詐騙車手

2017-02-10  15:08

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市永和區一名78歲林姓老婦，日前接獲詐騙集團電話，告訴林婦她參與了一起竊車集團案件，必須繳交32萬當保證金，林婦愈想愈不對，於是打電話報警，警方與林婦合作，昨上午成功在竹林路上埋伏逮捕18歲賴姓車手，並將追查上游。

警方調查，賴姓車手假扮一名吳姓檢察官，撥打電話給林婦，並以言語威嚇「若不繳交保證金，你就會被關起來」，林婦嚇的立刻領出32萬，但想起之前的防詐宣導，於是向派出所報案，經員警查證為詐騙案件，由巡佐王勝年率警員葉柏逸、鄭伊傑、蘇國威前往竹林路埋伏賴男，成功攔阻民眾林姓老婦人所遭詐騙新台幣32萬元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 林婦遇到詐騙集團，領出32萬後，想起之前的防詐宣導，機警報案，讓警方成功逮捕車手。（記者陳薏云翻攝）

    林婦遇到詐騙集團，領出32萬後，想起之前的防詐宣導，機警報案，讓警方成功逮捕車手。（記者陳薏云翻攝）

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