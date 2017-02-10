惡劣！酒駕通緝沒在怕 再撞4車 2傷送醫

2017-02-10 15:16

〔記者陳建志／台中報導〕台中市簡姓男子（50歲）已有多次酒駕前科，目前還因酒駕遭法院通緝，沒想到簡男不知悔改，9日晚上酒後開車從南投回台中時，在國道6號匝道口，如打保齡球般，追撞前方停等紅燈的2輛汽車和2輛機車，造成楊姓駕駛和王姓女騎士受傷送醫，警方酒測發現簡男酒測值高達1.02mg/l，訊後今天依公共危險罪嫌移送法辦。

這名簡姓男子，昨晚10點多酒後開車從南投回台中，車子從草屯開過烏溪橋，行經霧峰中正路和國道6號匝道口時，當時前方路口剛好紅燈，不過酒後失控的簡男，卻直接追撞正停等紅燈、由楊姓男子和林姓男子駕駛的汽車，造成楊男頭部受傷，並往前撞上張姓男騎士和王姓女騎士，造成王女身上多處受傷，所幸2名傷者都無大礙。

警方獲報到場，發現簡男滿身酒味，經酒測後，酒測值達1.02mg/l，簡男坦承在南投國姓友人家喝酒後開車回家，一查還發現簡男104年8月就已經因酒駕遭通緝，對於他不知悔改還撞人，警員頻搖頭，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆