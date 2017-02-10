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台電女員工公聽會強奪記者手機 強制罪判拘40天

2017-02-10  15:12

〔記者張文川／台北報導〕經濟部去年8月2日在台電大樓一樓大廳舉辦「電業法修正公聽會」，台電楊姓女員工出手搶奪2位平面記者的手機，要求刪除照片「否則就摔爛」；台北地院今依強制罪判楊女拘役40天，考量雙方已達成和解，給予緩刑2年。

判決指出，楊女當時與現場民眾發生爭執，並緊跟著這位民眾後方，本報黃姓女記者目擊過程而持手機拍攝，楊女轉身發現記者在攝影而大聲喝斥「不要拍」，記者表明身分，楊女竟伸手搶奪黃女手機阻止拍攝，2人發生拉扯。

在場的聯合晚報張姓男記者見狀，也拿起手機攝影，楊女又搶走張男的手機，要求張男刪除照片，若不刪除，就把手機摔爛，以強暴脅迫方式使2位記者無法採訪拍攝。後經台電陳姓新聞組長介入調停，才取回手機，但張男的手機螢幕已破裂毀損。

楊女在偵查時聲稱不知道2人是記者，當時她感到壓力和恐慌，希望他們不要再拍了，她不知道有造成黃女受傷和張男手機毀損，但2記者都證稱有向她表明記者身分仍遭暴行；全案起訴後，楊女認罪並與2被害人達成和解並賠償，法官認為應不致再犯，給予緩刑機會。

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  • 台電環保處楊姓女員工搶奪記者手機拒採訪。（記者黃佩君攝）

    台電環保處楊姓女員工搶奪記者手機拒採訪。（記者黃佩君攝）

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