警察上門才知道 偷的安全帽竟值5000元
2017-02-10 15:07
〔記者何宗翰／台中報導〕26歲李姓男子日前到新烏日火車站地下停車場取車，見一旁機車上有一頂安全帽感覺很時髦，而且僅放置機車椅座上面，沒有上鎖及任何防護措施，一試戴上相當滿意，便戴著直接騎車回家，沒想到事隔多日被警方通知到案，才知道偷來的安全帽竟值5000元，沒有前科的他相當後悔，詢後依竊盜罪嫌函送。
李嫌向警方表示，他從高雄搭車回到烏日區新烏日火車站，在地下室要牽車時，發現一頂全罩式安全帽很時髦，且沒有上鎖放在機車椅座上，稱想體驗一下全罩式與四分之三的安全帽有何不同，戴上後相當滿意，一時興起貪念，趁四下無人就偷回家，沒想到失主報案，被警方找上門來。
警方調查，李嫌為一般上班族，沒有前科，詢後依竊盜罪嫌函送，呼籲民眾應妥善保管自身財物，做好防竊措施，避免宵小有機可趁。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 安全帽
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 25歲重拾書本 藝人瑪利亞克服學習障礙拚到碩士
- MLB》史上罕見 作勢故意四壞飆出三振（影音）
- 寒流急凍淡水7.5度！ 18縣市低溫特報
- 日氣象協會預報誤差大 吳德榮：若是氣象局早被...
- 高階製程比重衝七成 精測今年營收估增五成
- 阿翔單飛超興奮 祈願永離浩子
- 國台辦回應新臺幣「去中國化」 網友嗆：干你屁事
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tillerson reaffirms US’ commitment to Taiwan
- 不停「強抱」柯P 熊讚險被上銬逮捕
- 賴琳恩求歡不麻煩 直接脫光全裸驚到陳乃榮
- 救國團總部占黃金地段志清大樓 今判應還國家
- 自由廣場》黨史比黑幫還要黑
- 僑生5年成長3成人數破萬 馬來西亞籍最多
- 經典賽星度破表 181人次入選明星賽
- 真「薪」苦！ 8成2上班族不滿工時與報酬
- 總統補提名陳慈陽 出任試委
- 瑞士錶壇元老登台 張榕容想送老公當禮物
- 《It Bag 鎖向無敵 》7
- 原民獵槍案非常上訴／ 檢方大逆轉 王光祿樂觀
- 上學方便多了 神岡新庄大華國中學生13日起有公車坐
- 富邦人壽1月只賺724萬
- MSCI維持台股於2大指數權重不變 3月1日生效
- 男友愛的視角 展現不一樣的士林
- 渡邊直美化身「胖版」艾瑪史東 秀靈活舞技勾引男老師
- 獅開口 阿福恐難遂經典願
- 川普習近平通電 稱信守「我們的一中政策」
- 《情人節 最潮時光》3
- （嘉義）告別種菸 中埔農民舉火把照亮菸田
- 美元該強該弱？川普竟拿不定主意
- 塞森斯任司法部長 美參院通過
- 潘若迪工作室開張 謝恩老婆
- 被罵「典型的愚蠢演員」 美國隊長槓上前3K黨領袖！
- 太平山降到零下3度 霧淞美景遊客驚豔！
- 朵朵小語 你的成長
- 台北燈節攤位「二房東」 多收近一倍租金
- 章子怡慶生曬全家福 汪峰一臉滿足
- 緬甸抗議援助羅興亞人
- 元宵猜燈謎、搓湯圓 北市動物園好好玩
- NBA全明星名人賽尬球技 強國男星怕當豬隊友
- 台日對抗賽 恰恰當隊長領軍出征
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：警察上門才知道 偷的安全帽竟值5000元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分