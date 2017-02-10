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警察上門才知道 偷的安全帽竟值5000元

2017-02-10  15:07

〔記者何宗翰／台中報導〕26歲李姓男子日前到新烏日火車站地下停車場取車，見一旁機車上有一頂安全帽感覺很時髦，而且僅放置機車椅座上面，沒有上鎖及任何防護措施，一試戴上相當滿意，便戴著直接騎車回家，沒想到事隔多日被警方通知到案，才知道偷來的安全帽竟值5000元，沒有前科的他相當後悔，詢後依竊盜罪嫌函送。

李嫌向警方表示，他從高雄搭車回到烏日區新烏日火車站，在地下室要牽車時，發現一頂全罩式安全帽很時髦，且沒有上鎖放在機車椅座上，稱想體驗一下全罩式與四分之三的安全帽有何不同，戴上後相當滿意，一時興起貪念，趁四下無人就偷回家，沒想到失主報案，被警方找上門來。

警方調查，李嫌為一般上班族，沒有前科，詢後依竊盜罪嫌函送，呼籲民眾應妥善保管自身財物，做好防竊措施，避免宵小有機可趁。

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  • 李嫌所偷的同款安全帽，一頂要價5000元。（記者何宗翰翻攝）

    李嫌所偷的同款安全帽，一頂要價5000元。（記者何宗翰翻攝）

  • 李嫌戴著偷來的安全帽騎車回家。（記者何宗翰翻攝）

    李嫌戴著偷來的安全帽騎車回家。（記者何宗翰翻攝）

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