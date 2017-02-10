被打破頭還「硬上」傳播妹 色男判刑2年

2017-02-10 14:29

〔記者陳慰慈／新北報導〕28歲的李姓男子，去年4月在新北蘆洲KTV與友人慶生，並找來傳播妹到KTV陪唱、陪酒，結束後至啤酒屋續攤，傳播妹不勝酒力醉倒，李男佯稱會把她送回傳播公司，但最後卻把傳播妹帶到摩鐵，傳播妹驚醒後奮力掙扎，李男被打得滿臉血仍「硬上」，遭性侵後，傳播妹衝到櫃台求助，並打電話向公司泣訴：「我被欺負了，客人有用手下去摸」。

檢方偵訊時，李男否認犯行，辯稱當晚喝醉了，無法將傳播妹帶回店內，所以把她帶去摩鐵睡覺，對於臉上的傷，李男則解釋，離開啤酒屋攙扶酒醉的傳播妹時不慎跌倒，因傷口過大才會一直流血。

直至法院審理時，李男才坦承犯行，並賠償傳播妹80萬元獲得原諒，傳播妹同意予他緩刑宣告，因李男無前科並與傳播妹達成和解，新北地院今依強制性交罪判李男有期徒刑2年，緩刑5年，另須服140小時義務勞務，可上訴。