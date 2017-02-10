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寒流來襲 大甲分局長送暖暖包 讓基層員警暖手也暖心

2017-02-10  14:26

〔記者歐素美／台中報導〕寒流低溫來襲，大甲警分局分局長沈炳信重視員警健康，今天貼心分送暖暖包供基層員警服勤時使用禦寒，讓基層員警備感溫馨。

強烈寒流來襲，造成全台33人因低溫猝死，由於基層員警需冒著寒冬在路上巡邏執勤，大甲警分局分局長沈炳信關心員警健康，除利用主管會報，交代各所主管關心有心血管疾病的同仁，提醒同仁按時服藥外，並注意身體保暖。

沈炳信除叮嚀同仁服勤時加穿透氣雨衣防寒，今天上午並發放暖暖包給各單位同仁，方便基層員警執勤時使用禦寒。

部分員警拿到暖暖包後表示，分局長對基層的關心，讓基層感受到溫暖，就算寒流來襲也一定堅守崗位，維護社會治安。

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  • 大甲警分局長沈炳信（左四）贈送暖暖包給各單位員警禦寒。（記者歐素美翻攝）

    大甲警分局長沈炳信（左四）贈送暖暖包給各單位員警禦寒。（記者歐素美翻攝）

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