元配收到性愛照怒提告 無法辨識男主角 小3判無罪
2017-02-10 14:41
［記者楊政郡／台中報導］老公外遇對象，竟大膽寄來無碼性愛照片示威！郭妻拿著照片提告老公郭男與楊姓女子妨害家庭，此案經檢察官起訴，不料法庭上郭男與楊女當庭否認，楊女供稱這是她與男友的性愛照，男主角不是郭男，法官一張張比對無法辨識男主角是郭男，只好判決郭男與楊女無罪。
台中地院判決書指出，本案兩位被告郭男與楊女，是認識多年的友人，而在103年12月底，郭男第一次在台中市將楊女介紹給妻子認識，但郭妻說在她懷孕期間，兩人搞曖昧、通姦，時間她不清楚，大概有1年，而提出的3張照片是楊女104年傳給她的，日期忘了。
此案檢察官偵辦認定郭男與楊女，在104年10月13日前的104年間某日，在不詳地點，兩人有性行為1次，有性愛照片3張為證。
但在法庭上，郭男與楊女均堅決否認有通姦、相姦犯行，郭辯稱檢察官起訴內容不是事實；楊女供稱，她是傳她與男友的性愛照片，裡面男主角不是郭男。
法官仔細觀察3張照片，其中2張為男子親吻女子胸部及下體的照片，看不到男子的臉，未有性器接合畫面；另張照片有男女性器接合，但照片只拍到男子胸部以下，沒拍到男子頭、臉部，還是無法判斷男主角是郭男。全案證據不足，判決郭男與楊女無罪。
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