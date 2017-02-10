寒流發威街友接連路倒 暖警啟動防凍計畫

2017-02-10 13:54

〔記者許國楨／台中報導〕超強寒流來襲，依中央氣象局公布此波寒流將造成體感溫度只剩5度，台中市第二分局公園派出所昨晚在台中公園周遭巡邏時陸續發現2名路倒街友，因擔心入夜後氣溫驟降沒有足夠衣物禦寒，立即配合社會局啟動防凍計畫，除熱心提供熱呼呼餐食並將街友送至收容中心安置，讓2名街友能平安度過這波寒流。

公園所女警吳佩蓉步昨晚步巡經公園路、平等街口發現57歲陳姓街友倒在路邊，臉上有跌倒痕跡且走路不穩，立即通報119救護人員前來查看，救護人員為其清創包紮後，陳男卻表示不願就醫，但員警擔心入夜後天氣越來越冷遂將陳男先帶回所內並立即通報社會局，及時提供陳男關懷及協助。

未料約1小時後，警方又接獲報案在公園內有另名53歲的黃姓街友路倒趕往查看，員警亦擔心黃男身體狀況承受不住寒冷將他帶回所，由女警田佩玉一併通報社會局，提供精武路及大智路2處街友中心，讓2名街友能有暫時安置的地方。

警方熱情的提供熱食及薑茶讓街友暖暖身體，原本不願意安置的街友在警員動之以情下感受到警方對他們的關心，願意配合在寒流期間前往安置處所避寒。

公園派出所所長李銘卿表示，在天氣預報低於攝氏12度以下時就會啟動防凍計劃，包括中市街友關懷協會、人安基金會台中平安站與台中市慈善撒馬黎雅婦女關懷協會皆能提供街友們短期安置、熱食以及禦寒衣物與盥洗服務，希望給街友們即時服務與關懷。