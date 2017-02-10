寒流發威街友接連路倒 暖警啟動防凍計畫
2017-02-10 13:54
〔記者許國楨／台中報導〕超強寒流來襲，依中央氣象局公布此波寒流將造成體感溫度只剩5度，台中市第二分局公園派出所昨晚在台中公園周遭巡邏時陸續發現2名路倒街友，因擔心入夜後氣溫驟降沒有足夠衣物禦寒，立即配合社會局啟動防凍計畫，除熱心提供熱呼呼餐食並將街友送至收容中心安置，讓2名街友能平安度過這波寒流。
公園所女警吳佩蓉步昨晚步巡經公園路、平等街口發現57歲陳姓街友倒在路邊，臉上有跌倒痕跡且走路不穩，立即通報119救護人員前來查看，救護人員為其清創包紮後，陳男卻表示不願就醫，但員警擔心入夜後天氣越來越冷遂將陳男先帶回所內並立即通報社會局，及時提供陳男關懷及協助。
未料約1小時後，警方又接獲報案在公園內有另名53歲的黃姓街友路倒趕往查看，員警亦擔心黃男身體狀況承受不住寒冷將他帶回所，由女警田佩玉一併通報社會局，提供精武路及大智路2處街友中心，讓2名街友能有暫時安置的地方。
警方熱情的提供熱食及薑茶讓街友暖暖身體，原本不願意安置的街友在警員動之以情下感受到警方對他們的關心，願意配合在寒流期間前往安置處所避寒。
公園派出所所長李銘卿表示，在天氣預報低於攝氏12度以下時就會啟動防凍計劃，包括中市街友關懷協會、人安基金會台中平安站與台中市慈善撒馬黎雅婦女關懷協會皆能提供街友們短期安置、熱食以及禦寒衣物與盥洗服務，希望給街友們即時服務與關懷。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 25歲重拾書本 藝人瑪利亞克服學習障礙拚到碩士
- MLB》史上罕見 作勢故意四壞飆出三振（影音）
- 中職》林樺慶扛首戰先發 桃猿打序出爐
- 《我愛LOGO LOGO愛我》3
- 日研發人造流星雨 2019年廣島夜空見！
- 《It Bag 鎖向無敵 》1
- 住川普莊園打高球 安倍旅費誰買單？
- （雲林）水林順天宮藏寶 疑為明代宣德爐
- 破天荒！ 憲法法庭辯論同婚 324首度開庭直播
- 賴琳恩求歡不麻煩 直接脫光全裸驚到陳乃榮
- 救國團總部占黃金地段志清大樓 今判應還國家
- 屏市眷村改建亂象生 地方促闢停車場
- 家登7奈米極紫外光光罩傳送盒 通過ASML機台測試
- 被罵「典型的愚蠢演員」 美國隊長槓上前3K黨領袖！
- 瑪丹娜收養雙胞胎 被酸沽名釣譽
- Uber今停止車輛分享服務 盼跟政府重啟對話
- 桃園行動支付路邊停車費 前半年七五折
- 社論》面對川普新形勢的機會與挑戰
- 阿達LuLu遊東京 被虧像度蜜月
- 朵朵小語 你的成長
- 新竹賞蟹步道 3月底萬蟹奔騰
- NBA》最狂格林誰能鎮住？勇士主帥給出意外答案
- 南非總統國會演說 在野議員鬧場爆群架
- 破例！世界首家米其林一星拉麵、攤販將登台
- 自由廣場》完整學習 搞錯方向
- 還未走出喪母慟 施易男愛貓斷腿急送醫手術
- 周刊爆「邱主任」2018可能參選 大戰美女議員...
- 法律白話文》人權理念在地化的關鍵─依法設立的國家人權機構
- 南家扶助學20年 1.5萬人次受惠、總金額達1.3億
- 2/10重要財經新聞一覽
- 「意見被打槍又不能說沒差」IKEA廣告被罵翻！
- 《小珠寶，更美好》1
- 前主播大爆料！ 邱惠美與白狼十指緊扣又擁抱
- 川普承諾公布減稅計畫 美股再創新高
- 機器人探福島核電廠反應爐 輻射創新高
- 報價急漲 集盛元月營收年增32%
- 素行不良無法入黨 洪秀柱：不包括外遇重婚打小孩
- 網球》備戰法網 莎娃拿到馬德里外卡
- 《國際現場》ZARA關閉中國首家旗艦店
- 年紀大血壓高是正常現象？醫師這麼說...
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：寒流發威街友接連路倒 暖警啟動防凍計畫
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分