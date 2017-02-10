殘殺前女友刀刀要命 屏檢聲押凶嫌王信仁

2017-02-10 14:19

〔記者李立法／屏東報導〕33歲男子王信仁因不滿才交往2個月的邱姓女友提分手，竟殘忍地將邱女毀容，並朝邱女胸部及腹部猛刺15刀，刺穿心臟、肺臟、小腸，甚至深達脊椎，刀刀要命，檢察官稍早複訊完後，認為王男手段凶殘，惡性重大，有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

檢方表示，王男2月8日夜間9時許約出邱女在國小校園內會面，即扼勒被害人頸部，並持水泥磚塊砸擊被害人頭部及臉部，又持水果刀猛刺被害人胸部、腹部達15處，其中胸部一刀刺穿心臟，一刀刺穿肺臟，腹部多處刀傷深及腸子，甚或深達脊椎，造成被害人大量出血，當場慘死。

檢察官訊問後認為王男涉犯殺人罪嫌重大，所犯為最輕本刑10年以上有期徒刑重罪，有逃亡、湮滅、偽造、變造證據之虞，非予羈押顯難進行追訴，遂向屏東地院聲請羈押。