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犯案動機很瞎！為了吃火鍋偷機車代步

2017-02-10  13:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一對同為聽障人士的夫妻檔偷機車後，又自做聰明偷了機車車牌懸掛到贓車上，以為此舉不會引起注意，但他們忘了贓車牌還是逃不過員警的法眼依舊被當街查緝到案時，竟編出為了吃火鍋欠缺交通工具才偷機車代步的理由，讓員警也忍不住啼笑皆非說：聽過最瞎的犯案動機。

警方調查，30歲的蔡男與大他6歲的王姓妻子都是聽障身心障礙人士，上月底在逢甲商圈偷了一部白色機車打算做為代步工具，卻唯恐騎在路上趴趴走被查獲一直不敢騎上路，一直到本月7日下午，兩人自做聰明在中清路上偷了一面機車車牌懸掛到贓車上，以為此舉不會引起注意。

隔天晚上兩人就騎著這部懸掛偷來車牌的贓車外出準備吃晚餐，就在行經北屯區大連路、山西路口時，被剛好巡邏行經的第五分局文昌派出所巡佐簡裕通、警員廖英宗發現尾隨，一路跟監到一家火鍋店前，見兩人停車準備入內用餐機不可失，立即表明身份盤查。

兩人一度辯稱，為了吃火鍋卻欠缺交通工具才偷機車代步，但警方進一步深入追查發現，兩人先前已分別在文心路、林森路與樂群街上竊取3部機車，每次都是騎到沒油便棄置路旁再下手行竊另部機車，說詞明顯避重就輕，訊後仍將全案依竊盜罪嫌送辦。

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  • 兩人自做聰明偷了一面機車車牌懸掛到贓車上，以為此舉不會引起注意。（記者許國楨翻攝）

    兩人自做聰明偷了一面機車車牌懸掛到贓車上，以為此舉不會引起注意。（記者許國楨翻攝）

  • 兩人前晚在一家火鍋店前被警方查獲。（記者許國楨翻攝）

    兩人前晚在一家火鍋店前被警方查獲。（記者許國楨翻攝）

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