搭遊輪偷情、卡隨她刷 男挨告性侵不起訴

2017-02-10 13:34

［記者鄭淑婷／桃園報導］57歲已婚的邱姓男子與林姓有夫之婦交往，兩人101年間與家人一同搭郵輪出遊，在郵輪上發生親密關係，邱妻發現後控告邱男、林婦妨害家庭，林婦改口稱是遭強暴，邱男喊冤稱兩人是合意，親友證稱兩人當時看起來是很好的朋友，林婦不像被性侵的感覺，桃園地檢署檢察官認為，邱男性侵部分不起訴，但兩人妨害家庭部分則起訴。

林女出庭供稱，與邱男交往2年多，邱男對她很好，把信用卡都交給她刷卡買東西，因邱妻提告妨害家庭，才稱被「強逼」上床，檢方認為邱男並無強迫林婦發生性行為，性侵部分不起訴，兩人搭郵輪出遊、發生性行為，已構成妨害家庭罪嫌，偵結後將2人起訴。