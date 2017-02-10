車輛途中突冒火煙 嚇哭駕駛

整輛轎車近乎全毀。（記者王宣晴翻攝）

2017-02-10 13:03

〔記者王宣晴／新北報導〕今午近11時許，五楊高架北上24.1k傳出汽車火警，竄出濃密黑煙，警消獲報趕抵時轎車駕駛已自行脫困，並未受傷，但整台轎車陷入火海，消防人員緊急布水線，費約20分鐘迅速撲滅火勢。

警消調查，當時車上只有53歲的羅姓婦人，她向消防人員表示，因為發現儀表板上有燈號亮起，正準備到保養廠檢查車輛，沒想到行經五楊高架橋時車前引擎突然起火，她趕緊下車才幸運未受傷，但羅婦餘悸猶存，敘述到一半還忍不住哭泣，詳細起火原因仍待火調人員調查。