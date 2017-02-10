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改裝車還放皮卡丘 警逮賣淫車伕

2017-02-10  14:22

〔記者陳薏云／新北報導〕改車放皮卡丘反被警抓到賣淫！新北市一名22歲高姓男子，7日晚間開著改裝的鈴木汽車，在路邊停靠，且眼神不斷飄移，車上下來一名妙齡女子走進旅館後又出來，警方上前盤查，高男與女子嚇的直呼「找朋友」，後才承認為應召站下之馬伕，由於高男載送的應召女中有未成年，警方依妨害風化、少年事件處理法、兒童及少年性剝削防制條例移送。

高男長期負責接送小姐與不特定客人從事性交，沒想到卻是開著的改裝車露餡，車內還放著皮卡丘玩偶，不定時出現在新北市某旅館前，因此遭警方鎖定，其中更有未成年女子成為應召女，讓警方相當吃驚。

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  • 高姓車伕開著改裝車，不定時出現在新北市某旅館，被警方鎖定逮捕。（記者陳薏云攝）

    高姓車伕開著改裝車，不定時出現在新北市某旅館，被警方鎖定逮捕。（記者陳薏云攝）

  • 高姓車伕車內還放置皮卡丘玩偶。（記者陳薏云攝）

    高姓車伕車內還放置皮卡丘玩偶。（記者陳薏云攝）

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