寒流發威！桃園2天7人猝死

2017-02-10 12:54

［記者鄭淑婷／桃園報導］今年最強一波寒流來襲，桃園市已成立寒害應變中心，消防局從9日、10日兩天，共接獲7起內科OHCA案件，7人都宣告不治，事發時多在早上，其中4人有高血壓及心臟病相關病史，警、消表示，7起案例是否與天冷有關無法判定，但天冷氣溫驟降確實易誘發心血管疾病，尤其是有相關病史的民眾及長者，務必要做好保暖。

桃園市接獲的7起案件中，5人年紀超過60歲，中壢區94歲劉姓老翁昨早8點，家人發現他無呼吸、心跳，救護人員趕抵時老翁已明顯死亡；龜山區60歲吳姓婦人因失智症、高血壓，生活大小事都須家人協助，昨天清晨5點多，吳婦女兒到房間查看，發現吳婦的呼吸、心跳十分薄弱，第一時間給予急救並報案，送抵醫院前已無呼吸心跳，急救後宣告不治；中壢區85歲宋姓老翁，今天清晨4點多，在睡夢中疑因中風，家人發現時已無呼吸心跳。

另2起患者年僅40多歲，住在楊梅區的四十三歲彭姓男子，昨天中午酒後路倒，被發現時已無呼吸、心跳，送醫急救宣告不治，他過去有心臟病病史。