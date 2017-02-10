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連續偷竊車內財物 男子騎車逃逸衝樹林摔倒被逮

2017-02-10  13:35

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市李姓男子涉嫌連續在新屋區海邊偏僻處，敲破停放路旁的汽車玻璃，偷竊車內財物，警方調查，他都是騎機車尋找目標，拿一字起敲破車窗，竊取車內的零錢數百到上千元不等。

李姓男子（36歲）涉嫌在農曆春節假期間，敲破路旁的汽車玻璃，竊取財物，之後兩週內，又有兩起竊案手法相同，警方研判是同一人所為，調閱周邊監視器，鎖定李男騎乘的機車。

9日傍晚，李男又在新屋區尋找目標，被埋伏警方發現，他騎機車加速逃逸，不慎衝入樹林內跌倒才就逮，已被警方依竊盜罪嫌送辦。

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  • 李姓男子被警方查獲送辦。（記者周敏鴻翻攝）

    李姓男子被警方查獲送辦。（記者周敏鴻翻攝）

  • 李姓男子騎機車衝進樹林摔倒被逮。（記者周敏鴻翻攝）

    李姓男子騎機車衝進樹林摔倒被逮。（記者周敏鴻翻攝）

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