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施暴、推病父撞牆致死 逆子被起訴

2017-02-10  12:46

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市44歲周姓男子獨自照顧73歲老父親，照顧3個月卻嫌棄他走路慢、大小便失禁，竟持掃把、皮帶毆打還推老父親撞牆，導致周父腦部出血休克身亡，桃園地檢署檢察官偵結依傷害直系尊親屬致死罪嫌起訴周男。

起訴指出，周男是家中長子，去年8月初起，獨自在桃園市楊梅區住處照顧老父親，周父因罹患高血壓、腎臟病、糖尿病導致行動不便，生活大小事都得靠周男協助，但周男照顧爸爸3個月就心生不耐，屢屢嫌棄老父親走路緩慢、大小便失禁。

起訴書指出，去年11月16日下午，周男持掃把、皮帶對老父施暴，朝他頭部、四肢毆打，甚至殘忍推老父的頭撞電梯、廁所牆壁，周父當晚因雙下肢、頭臉部、雙手背挫傷，導致局部蜘蛛網膜下腔出血及腦實質出血休克，送醫急救在到院前就死亡。

檢警相驗發現老翁全身多處受傷，懷疑死因不單純，另在周男住處查扣掃把、皮帶等證物，周男坦承因對老父沒耐心才下手毆打，檢方偵結將他起訴。

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  • 周男打死老父，被檢方起訴。（記者鄭淑婷攝）

    周男打死老父，被檢方起訴。（記者鄭淑婷攝）

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相關關鍵字： 傷害 傷害直系尊親屬 毆打 逆子
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