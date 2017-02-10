衣櫃裡的秘密！電工師瞞家人栽大麻
2017-02-10 12:54
〔記者蔡清華／高雄報導〕一名大學畢業從事電工專業技師的劉姓男子，在夜店染上吸食大麻惡習，瞞著家人在住處房間內以衣櫥為偽裝培植大麻，已試用過自製烘乾的大麻葉捲菸，昨天遭高雄警方一舉破獲！
楠梓分局偵查隊緝毒專責小組繼去年底在高雄大寮區仁勇路小巷內四樓透天厝民宅內，查獲王姓犯嫌與其女友種植巨高型大麻樹活株15株後，經數日密集跟監蒐證，9日在林園區溪州一路透天厝，劉姓男子房間衣櫥內查獲大麻活株2株、大麻葉烘乾成品10公克、大麻種子5顆、搖頭丸3顆等。
35歲的劉嫌遭警方逮捕後坦承，自己學歷是大學畢業，擁有電工等相關專業技能及正當工作，會染上大麻菸怪自己一時好奇，在夜店消費娛樂時誤交損友，獲贈數顆大麻種子，並因從小有栽植花草興趣，在網路上蒐尋種植大麻的知識與技術栽種大麻。
其家人並不知道他在衣廚種大麻，日前已試用過自製烘乾的大麻葉捲菸。警方今天將劉嫌依違反毒品危害防制條例「持有及製造第二級毒品罪嫌」移送高雄地檢署偵辦。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 25歲重拾書本 藝人瑪利亞克服學習障礙拚到碩士
- MLB》史上罕見 作勢故意四壞飆出三振（影音）
- 《小珠寶，更美好》5
- 台灣的越光米！台南16號和日本同等級
- 機器人探福島核電廠反應爐 輻射創新高
- （嘉義）告別種菸 中埔農民舉火把照亮菸田
- 衛福部長稱醫療是服務業 管碧玲：第一時間已強力糾正
- 薪扣額雙軌制 最慢2019年上路
- 神秘男幫忙支付一年房租 海倫清桃坦承靠接濟過活
- 賴琳恩求歡不麻煩 直接脫光全裸驚到陳乃榮
- 日職》陽岱鋼神秘早退 巨人教練團回應了
- 段宜康諷邱毅：中華人民共和國駐台灣發言人
- 國巨財會人員請補課
- 林美珠爆料：接政次、任部長 都沒問過小英
- 遭中國軟禁6年 劉曉波之妻 首對外聯繫
- 《疊戴珠寶 混搭成潮》
- 自由談》川普扣扳機，台灣怎麼辦？
- 網球》補助很多？ 謝淑薇：比業餘選手還差
- 三法律證人︰保障原民狩獵權
- 還未走出喪母慟 施易男愛貓斷腿急送醫手術
- 與中油拆夥 台電自建LNG接收站
- 《瘋狂麥斯》美人兒真的懷孕了！喜秀比基尼孕肚照
- 潘維剛擬選國民黨主席 朱立倫：祝福
- 台北燈節攤位「二房東」 多收近一倍租金
- 潘若迪工作室開張 謝恩老婆
- 《It Bag 鎖向無敵 》1
- 美麗海灘滿布屍體 300餘隻鯨魚擱淺死亡
- 邱惠美胞兄親上火線 透露自家悲慘身世
- 日本商演變拍G片 男星遭詐白忙
- 關帝廟文昌帝君燒毀 腹中發現小香爐
- 《It Bag 鎖向無敵 》2
- 陽岱鋼春訓喊卡 不發一語離場
- 南家扶助學20年 1.5萬人次受惠、總金額達1.3億
- 獅開口 阿福恐難遂經典願
- 《早春繁花》2
- 川普習近平通信 白宮：盼美中關係改善
- 《動保所巡迴之旅》12夜導演 讚基隆重罰有魄力
- 川普移民禁令遭駁回 希拉蕊推特偷酸...
- 報價急漲 集盛元月營收年增32%
- 較量碧昂絲 喬治克隆尼夫妻6月喜迎雙胞胎！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：衣櫃裡的秘密！電工師瞞家人栽大麻
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分