衣櫃裡的秘密！電工師瞞家人栽大麻

2017-02-10 12:54

〔記者蔡清華／高雄報導〕一名大學畢業從事電工專業技師的劉姓男子，在夜店染上吸食大麻惡習，瞞著家人在住處房間內以衣櫥為偽裝培植大麻，已試用過自製烘乾的大麻葉捲菸，昨天遭高雄警方一舉破獲！

楠梓分局偵查隊緝毒專責小組繼去年底在高雄大寮區仁勇路小巷內四樓透天厝民宅內，查獲王姓犯嫌與其女友種植巨高型大麻樹活株15株後，經數日密集跟監蒐證，9日在林園區溪州一路透天厝，劉姓男子房間衣櫥內查獲大麻活株2株、大麻葉烘乾成品10公克、大麻種子5顆、搖頭丸3顆等。

35歲的劉嫌遭警方逮捕後坦承，自己學歷是大學畢業，擁有電工等相關專業技能及正當工作，會染上大麻菸怪自己一時好奇，在夜店消費娛樂時誤交損友，獲贈數顆大麻種子，並因從小有栽植花草興趣，在網路上蒐尋種植大麻的知識與技術栽種大麻。

其家人並不知道他在衣廚種大麻，日前已試用過自製烘乾的大麻葉捲菸。警方今天將劉嫌依違反毒品危害防制條例「持有及製造第二級毒品罪嫌」移送高雄地檢署偵辦。

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