排戴奧辛毒害師生 黑心能源廠7人被起訴

2017-02-10 12:42

〔記者陳冠備／彰化報導〕好可惡！彰化縣埤頭工業區宏昇能源科技公司為節省成本982萬，竟未依規定使用活性炭，改用劣質的木材燃燒，導致排出超標48.4倍的戴奧辛毒性廢氣，使附近居民與埤頭國中師生們長期暴露有毒環境中，經舉發後惡劣行徑才曝光。彰化地檢署昨日將公司負責人黃福城、廠長古爐相等7人，依放逸毒物等罪嫌起訴。

起訴書內容指出，宏昇能源科技公司是以燃燒產生熱能，供應給同工業區的兩公司使用，依規定燃燒時需使用乾淨木料為鍋爐燃料，也須啟動空污防制設備，而木材含氯量需小於0.005％，每年也需更換活性炭12次過濾毒氣，但是該公司負責人黃福城（49歲）卻使用廉價的廢棄木材，不管上面是否沾附黏著劑、油漆等物質就拿去燃燒，而空污設備只置放木炭，從103年3月起，就開始任意排放超過標準的戴奧辛，黃男還吩咐廠長古爐相（56歲）在集塵器鑽3個洞，等檢查時才噴注活性炭來規避稽查。

彰化地檢署接獲檢舉後開始調查，在104年9月、105年4月、7月在其排放的廢氣中測有戴奧辛含量超過3.24倍、14.62倍及48.4倍，使附近居民與埤頭國中師生長期暴露含有戴奧辛的環境中，且影響附近土壤、植物嚴重破壞環境生態。

黃男到案偵訊時，矢口否認公司有排放戴奧辛毒氣，辯稱自己只管錢、付薪水而已，還說不知道鍋爐要用活性炭，但員工們卻跳出來指證，是黃男指示要不要用活性炭。

彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強表示，活性炭價格每公斤約60元，以本案業者的營業狀況，每天應要耗用100多公斤的活性炭過濾，而燃燒用的木料，每噸價差從50到1000多元都有，雖沒硬性規定，應合法使用含氯量需小於0.005％的木材，但業者卻使用廢油漆、碎塑膠等連回收廠都不要的廢家具木料來燃燒，省下不法所得982萬。

彰化檢方也查出黃福城也在在台中跟桃園各設有一公司，在桃園的昱X公司也有同樣的空污犯罪，在台中那家沒有驗到超標，但活性炭更換紀錄造假，不法所得共1670餘萬元；檢方訊後將黃福城、古爐相等7人依逸放毒物罪與業務登載不實罪起訴。