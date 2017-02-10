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國道不爽被超車竟連開兩槍 惡煞悔稱「太衝動！」

2017-02-10  12:36

〔記者湯世名／彰化報導〕衝動的下場！一名吳姓男子開車載全家出遊行經國道3號中部路段時，突遇一輛廂型車超車至其轎車前方，吳男按鳴喇叭一聲，該輛廂型車陳姓駕駛示意其停車，吳男未理會持續前行，不料陳男竟持空氣槍朝轎車連開2槍洩憤，造成轎車後擋風玻璃碎裂，吳男全家驚嚇萬分向國道七隊報案，警方前天將陳男通知到案，並起出該把空氣槍，陳男懊悔稱「一時太衝動！」被依公共危險、恐嚇、毀損等罪嫌函送法辦。

吳姓男子上月28日農曆春節大年初一向國道七隊警方報案指出，他當天偕同家人共乘轎車至台中市出遊，行經國道3號南下龍井路段，突遇一輛白色廂型車變換車道至其車前，他往前行駛超過廂型車後，不到5秒鐘其轎車後擋風玻璃突然碎裂，把他們全家人嚇壞了。

國道七隊大隊長劉全原指派刑事組全力檢視相關影片資料積極偵辦，從吳男提供的行車紀錄器畫面，通知廂型車陳姓駕駛到案說明，陳男坦承是他持空氣槍朝轎車連開2槍洩憤，原因是不爽被按鳴喇叭，事後感到懊悔，都是太衝動了，陳男並交出該把空氣槍。

警方偵訊後，前天將陳男依公共危險、恐嚇、毀損等罪嫌函送台中地檢署偵辦。

國道七隊表示，對於民眾開車遇到用路人違規情事，歡迎提供行車影像究辦，如遇惡意逼車等違規行為，將依「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第3、4款規定，汽車駕駛人「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」及「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」等違規行為，依法舉發違規；如有違反刑法相關規定，必嚴正偵辦絕不寬貸。

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  • 陳男不爽被按喇叭，竟持空氣槍朝轎車連開2槍洩憤，轎車後擋風玻璃破碎。（記者湯世名翻攝）

    陳男不爽被按喇叭，竟持空氣槍朝轎車連開2槍洩憤，轎車後擋風玻璃破碎。（記者湯世名翻攝）

  • 陳男不爽被按喇叭，竟持空氣槍朝轎車連開2槍洩憤，被國道七隊警方查獲到案。（記者湯世名翻攝）

    陳男不爽被按喇叭，竟持空氣槍朝轎車連開2槍洩憤，被國道七隊警方查獲到案。（記者湯世名翻攝）

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