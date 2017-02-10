女子陳屍校園案 前男友供稱冒臉友邀約殘殺
〔記者羅欣貞／屏東報導〕昨天傳出的屏東縣校園半裸女屍案，警方今天（10日）宣布偵破，死者邱女的33歲王姓前男友凌晨投案，原本否認犯案，直到警方拿出女子死狀照與監視器影像，他才坦承化名張姓網友8日邀邱女外出，2人碰面後隨即下手，全案依殺人罪嫌移送。
里港警分局於2月9日早上接獲民眾報稱，在屏東縣高樹鄉廣興國小關福分校內籃球場旁，有一名女性倒地不動躺臥血跡中，警方發現死者邱女（85年次、高雄市美濃區）臉部疑遭鈍器毆打嚴重變形，滿臉血跡，胸部中4刀、腹部中11刀，褲子被褪到膝蓋處。
警方從監視器發現，案發2月8日晚8時9分許，一名男子騎白色機車，戴黑色安全帽，在關福分校前，將機車停放後徒步走入校園，全程刻意戴口罩，被害人邱女則於晚9時23分獨自前往，徒步走入校園就未再走出，事後男子獨自到死者機車旁，打開置物箱，拿走皮包，並用腳將被害人機車踹入路旁大排水溝內，隨即騎機車往泰山村方向逃逸。
警方進一步透過歹徒騎乘機車，鎖定車主哥哥王姓男子（73年次，有強盜、妨害性自主、兒童性交易防制條例等刑案紀錄），再經死者友人證實，王男為死者前男友，且死者生前曾指出與王男感情不佳，於2星期前分手，王嫌並在網路通訊軟體揚言要對死者不利。
專案小組9日晚報請檢察官聲請拘票，兵分兩路前往高雄市林園區及屏東縣潮州鎮埋伏，王嫌自知法網難逃，今（10）日凌晨出面說明，警方漏夜偵訊，王嫌最後坦承犯案，並供稱因死者移情別戀懷恨在心憤而行兇，全案訊畢後移請屏東地檢署偵辦。
警方指出，王嫌供稱冒名為張姓網友，在通訊軟體和邱女交流多時，8日以介紹社團臉友認識為由邀她外出，見面後先以童軍繩勒昏邱女，再拿磚塊打女頭部，接著以水果刀刺殺，最後拉下邱女褲子，，再走出校門將邱女機車踢入水溝，故佈疑陣為車禍性侵案。
王嫌手段凶狠，坦承犯案後曾表悔意，但許多網友聞訊，今天早上齊聚里港警分局前，表示要為邱女討公道，還懷疑王嫌仍在分局內，一度引起騷動，經警方解釋王男已被移送，網友們才冷靜下來。
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