毒品通緝犯見警拔腿跑 腿軟百米跑不贏被逮

2017-02-10 12:32

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣57歲徐姓男子因毒品案件被通緝，10日凌晨開著進口高級轎車，在通霄鎮遇上警方盤查，竟然拔腿狂奔，不過徐男後繼無力，跑了近百米就氣喘吁吁，直說「我要死了」遭警方逮捕。

警方指出，徐男開車在苗128線附近巷子碰到巡邏警車，徐男見狀立刻轉向，警方一路緊跟，要求徐男下車，但徐男對警方堅稱姓名、身分證字號都忘了，之後拔腿落跑。

但通霄派出所警員李信維緊跟狂奔，追了將近百米徐男突然大喊「我要死了」，被李信維逮捕，並在徐男身上搜出15.5公克安非他命，訊後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

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