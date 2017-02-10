2攤販竟組竊盜集團 玉皇宮前偷機車GG了

2017-02-10 13:33

〔記者黃良傑／高雄報導〕2名流動攤販不務正業，竟聯手竊取機車，陳姓主嫌開來父親的貨車載運，新興警方調閱路口監視器，今日以車追人逮獲陳嫌，另一竊嫌出國旅遊，警方已通知境管單位一入境就逮捕。

2名竊嫌是利用「天公生」廟會當天，許多信眾會前往參拜，流動小吃的攤販陳嫌（40歲），不思好好從事正當的攤販生意，竟聯手另一攤販做起偷車的無本生意，佯裝到玉皇宮廟擺攤，卻暗地觀察地形，尋找下手行竊的目標，偷走郭姓婦人的機車。

前金分駐所據報後組成專案，調閱該棟住戶大樓和路口監視器，發現有2名竊賊可疑，涉嫌合力把郭女的機車扛上小貨車，揚長駛離行徑囂張；警方經過多天追查，調閱數10支路口監視器，最後以車追人，鎖定家住鼓山區的陳姓流動攤販，陳嫌有多項竊盜前科。

警方在陳嫌家發現郭婦被偷的機車，但車牌已遭扔棄，陳嫌原不承認犯行，員警一出示監視器畫面，他才俯首認罪，供出另一名共犯，經查恰巧昨天出國旅遊。

警方懷疑陳嫌偷車拿來當犯罪工具，但陳嫌否認另涉其他刑案，辯稱偷來代步用，因開父親的小貨車載運贓車，他央求警方不要通知他的父親，他坦承偷車，供稱平日在三民公園、鳳山夜市流動擺小吃攤，認識另一名攤販，2人聯手偷郭婦的機車。

警方懷疑2嫌另涉其他車輛竊案，將清查全市機車竊案，並追捕在逃共犯到案，今依竊盜罪嫌將陳嫌函送法辦。