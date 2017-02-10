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獅吼功發威！朝屋外罵人「垃圾」 音量太大構成侮辱

2017-02-10  12:40

〔記者林嘉東／基隆報導〕胡姓女子不滿楊姓鄰居老為了停車問題與家人起爭執，在屋內朝屋外的楊大罵：「垃圾」，音量之大，「震」到正在屋外爭吵的楊等10人。

胡女雖辯稱，「我在屋內罵，並非公然」基隆地院認為她音量太大，就是在罵楊，依公然侮辱罪判她 2千元罰金。

判決指出，住新北市十分老街的34歲胡姓女子，不滿楊姓鄰居老為了停車問題與她家人起口角。

前年10月間，楊又為了停車問題與胡女的父親等人在住處外起爭執，還引來警方到場協調。

眾人在屋外協調時，人在屋內的胡女突然以台語朝屋外大罵：「垃圾」。

由於音量之大，讓人在屋外正在爭執的眾人一度噤聲，連在場 2名警員都有聽到。

楊認為胡女是在罵他，控告她公然侮辱。

法院審理時，胡女解釋，她當時人在屋內，並非公然。

但法院認為，她罵垃圾時，人雖在屋內，但當時窗戶是打開的，音量太到屋外的楊與警察等10人都有聽到。

法院認為，胡女雖人在屋內垃圾，但針對身在公開場合的楊，且還有楊等10人聽到，因此認定胡女公然侮辱楊，依公然侮辱罪判她2000元罰金。

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  • 人在屋內朝屋外人罵垃圾，基隆地院認為音量太大，仍構成公然侮辱罪。（記者林嘉東攝）

    人在屋內朝屋外人罵垃圾，基隆地院認為音量太大，仍構成公然侮辱罪。（記者林嘉東攝）

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