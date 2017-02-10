永安漁港驚魂 漁船突失火延燒鄰船

新屋區永安漁港發生漁船火警。（記者周敏鴻攝）

2017-02-10 12:03

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市新屋區永安漁港內的2艘停泊漁船，今天上午10點左右發生火警，沒有人員受傷，一旁停泊的漁船趕忙開走，還好沒被波及。

上午10點左右，停靠在永安漁港觀海橋附近的一艘漁船，船尾底艙先冒煙、再冒火，因風勢大，火勢延燒到停泊在旁的另一艘漁船，消防隊員獲報趕來，花了40分鐘撲滅火勢。

漁船起火時，幸好一旁停泊漁船上有人正在保養船上機件，趕忙報警並通知其他漁船開走，才沒再波及其他漁船，消防隊員說，漁船財物損失與起火原因都還有待調查。