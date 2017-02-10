誆稱生化博士大賣健康食品 牟利32億被起訴

2017-02-10 12:10

［記者楊政郡／台中報導］誤信「王文欽博士」的健康食品療效，楊姓癌症患者103年8月加入八馬直銷公司會員，陸續購入高價的「倍喜克」等健康食品，卻在104年初出現子宮大量出血，差點賠上一條命，台中地檢署依違反健康食品管理法，起訴龍騰瑞仕公司及負責人王文欽等7人，該公司已有4萬餘名會員，犯罪所得超過32億元。

去年9月間調查局台中市調查處等單位出動300人次，同月29日搜索台北龍騰公司、桃園八馬直銷公司及各分公司，查扣大批誇大療效的健康食品「倍喜克」（大白）、「愛提維」（小紅）、「瑞斯維」（小白），業者宣稱可調解血脂、改善腸道、消除疲勞、強化骨骼、免疫調節等等，吃了給人「超人的能量」，還能排除體內癌細胞等，都是未經許可輸入、販售的健康食品。

起訴書指出，王文欽對外宣稱擁有台大物理系學士、美國紐約生化物理博士學位，並吹噓自己是聯合國衛生組織WHO會員，卻都拿不出證明。102年起以龍騰公司名義，未經許可進口「倍喜客」（大白，指大瓶白色）、「愛提維」（小紅）、「瑞斯維」（小白）等瑞士廠商生產的食品，宣稱療效可調節血脂、改善腸道、消除疲勞、強化骨骼、免疫調節等，吃了他的營養食品，細胞會充滿營養、活力，細胞健康後自然能修復受損器官等。

據調查，其進口每小瓶80元（小白）、100元（小紅），大瓶（大白）190元，以3瓶一組6090元出售，成為會員後優待價4700元，王等透過八馬直銷公司，進行銷貨、舖貨，從安麗直銷公司挖角黃某擔任副董，有癌症患者誤信大量食用，放棄正常療法，延誤治療，差點要了命。

中檢檢察官楊仕正搜索、傳喚後，又查扣王等人6億餘不動產及2億元現金，認定王等違反健康食品管理法明確。