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大盜假面交卻搶走手機 國中生也受害！

2017-02-10  12:06

〔記者吳仁捷／新北報導〕男子林柏丞上臉書社團「二手智慧型手機買賣交易網」，佯稱要收購蘋果手機，但約出買家後拿到手機，隨即以到超商取款後失聯，林嫌甚至連一名存了四個月零用錢，才買下i7的國中生也不放過，海山警分局偵查隊循線逮人，揪出手機詐騙犯。

海山警分局偵查隊長徐大宏說，27歲林柏丞有詐欺刑案紀錄，他在公開社團臉書中，假意購買民眾要出售的iphone7 plus行動電話（市價2萬5000元），2月初約出被害人面交，他以檢查商品為由，先取得手機，再告知被害人前往便利商店領錢支付，取信被害人後，林嫌卻騎車逃逸，被害人發現遭詐騙報警。

警方獲報後，查出林嫌以相同手法，得手13次，面交地點遍及新北市板橋各鬧區，被害人以LINE串連受害者群組交流情資，目前有13名被害人向各地警察局、派出所報案提告，因林嫌面交時，以檢查手機為由，先取得行動電話，再以提領款項為由，搭載被害人前往交易地點附近的超商，後趁被害人下車，揚長離去，轉賣利潤可觀。

警方說，因賣方一併提供紀有序號的外盒，林嫌變賣時可取信商家是手機主人，甚至有網路上的通訊行要像他收購，短短2週就獲利20萬；林嫌被逮後辯稱，他因沈迷網路遊戲缺錢花用，才以這個手法詐取財物，偵訊後依強盜、詐欺罪嫌移送法辦。

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  • 手機大盜林柏丞假面交、真搶機，得手13支蘋果 i7手機，警方與被害人聯合逮人。（被害人提供；記者吳仁捷翻攝）

    手機大盜林柏丞假面交、真搶機，得手13支蘋果 i7手機，警方與被害人聯合逮人。（被害人提供；記者吳仁捷翻攝）

  • 手機大盜林柏丞假面交、真搶機，得手13支蘋果 i7手機，被害人在LINE上，組成受害者群組。（被害人提供；記者吳仁捷翻攝）

    手機大盜林柏丞假面交、真搶機，得手13支蘋果 i7手機，被害人在LINE上，組成受害者群組。（被害人提供；記者吳仁捷翻攝）

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