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愛子失蹤婦人急報案 陽光警：「交給我們！」

2017-02-10  11:21

〔記者湯世名／彰化報導〕「拜託幫幫我，我的小孩失蹤了！」1名莊姓婦人前晚神情慌張的到彰化警分局民族路派出所報案，情緒激動的說患有重度智能障礙的兒子離家後下落不明，23員警陳炘泓露出他陽光般的笑容說：「交給我們警方吧！我們會把他找回來的。」不到2小時，果真在巡邏途中發現莊婦的兒子，將他帶回派出所，莊婦喜極而泣緊抱著兒子，並頻向陳員說：「謝謝您們，有你們真好！」

彰化警分局長陳順和表示，身高183公分、體重80公斤的陳炘泓，警專32期畢業，畢業一年多屢屢協助派出所破獲各項案件，笑容燦爛的他，目前仍沒有女友，平時最愛的休閒活動是跑步和騎腳踏車，被同仁私下封為「陽光男孩！」這次在短短2小時內協助民眾找回失蹤的親人，表現令人激賞。

彰化警分局民族路派出所員警陳炘泓前晚在派出所值班時，1名莊姓婦人到派出所情緒激動的指稱兒子不見了，希望警方可以幫幫忙找回心愛的兒子！陳員見婦人情緒激動，先安撫情緒，並告訴她：「交給我們警方吧！我們會把他找回來的。」

莊婦娓娓道來其24歲兒子徐男於當天下午2時從彰化市南瑤路住處離家後即未再返家，她與丈夫找了一個下午且找遍附近一帶均未發現徐男行蹤，且徐男患有重度智能障礙，深怕夜晚一個人在外天氣寒冷有危險，「拜託幫幫我，把小孩找回來！」

陳員立即通報協尋，並請線上巡邏人員協助注意徐男行蹤，直到深夜10時陳員與同仁執行巡邏時，加強查看轄區內醫院、公園等場所查看，終於在彰化市中正路與仁愛路一帶發現徐男蹲坐騎樓下，陳員立即告訴徐男：「要乖乖哦，等我們上車後，會通知你媽媽來帶你回家，你很安全，不要害怕！我們會保護你」。

陳員帶著徐男返回派出所，等候多時的莊婦一見到徐男，喜極而泣地說著「你跑去哪裡了？我跟爸爸找你找好久，以為你要不見了。」莊婦對於疏忽照顧兒子且麻煩警方協尋深感自責，但仍頻向陳員說：「謝謝您們，有你們真好！」

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  • 彰化警分局民族所員警陳炘泓深夜巡邏時發現失蹤的徐男，立即將他帶回。（記者湯世名翻攝）

    彰化警分局民族所員警陳炘泓深夜巡邏時發現失蹤的徐男，立即將他帶回。（記者湯世名翻攝）

  • 彰化警分局民族所員警陳炘泓（中）將失蹤的徐男帶回派出所，徐男母親喜極而泣。（記者湯世名翻攝）

    彰化警分局民族所員警陳炘泓（中）將失蹤的徐男帶回派出所，徐男母親喜極而泣。（記者湯世名翻攝）

  • 彰化警分局民族所員警陳炘泓，被同仁私下封為「陽光男孩！」（記者湯世名翻攝）

    彰化警分局民族所員警陳炘泓，被同仁私下封為「陽光男孩！」（記者湯世名翻攝）

  • 彰化警分局民族所員警陳炘泓，平日熱愛運動，被同仁私下封為「陽光男孩！」（記者湯世名翻攝）

    彰化警分局民族所員警陳炘泓，平日熱愛運動，被同仁私下封為「陽光男孩！」（記者湯世名翻攝）

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