天冷外出買毒 邊騎車邊發抖引警方盤查
2017-02-10 11:01
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龍潭區55歲古姓男子，今日凌晨頂著低溫，騎機車到平鎮區龍岡圓環，向男子「小黑」購買毒品，返程時因天氣太冷邊騎車邊發抖，引來巡邏的平鎮警方攔查，起出古男剛買的0.5公克海洛因毒品，已依毒品罪嫌將古男送辦。
10日凌晨2點多，古男因毒癮發作，急忙聯絡小黑要買毒，他花了2500元買了0.5公克海洛因，就趕著回家要吸毒。
但古男冷得邊騎車邊發抖，恰好被後方的龍岡派出所巡邏員警發現，攔下古男起出毒品，並將循線追查小黑到案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案
- 屏東校園女屍案 死者前男友坦承犯案
- 愛子失蹤婦人急報案 陽光警：「交給我們！」
- Cosplay竟有甲、乙級證照？ 原來是「假的」！
- 迷昏性侵又偷拍 「禿版李宗瑞」判賠40萬
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 25歲重拾書本 藝人瑪利亞克服學習障礙拚到碩士
- 賴琳恩求歡不麻煩 直接脫光全裸驚到陳乃榮
- 三法律證人︰保障原民狩獵權
- 《中英對照讀新聞》Woman Shares Thanksgiving With Teen She Accidentally Invited－女子與無意中邀請的青少年共度感恩節
- 「意見被打槍又不能說沒差」IKEA廣告被罵翻！
- 提勒森：對台六項保證 美兩岸政策基石
- 元宵猜燈謎、搓湯圓 北市動物園好好玩
- 奇蹟！ 20歲金魚動腫瘤手術 獸醫搶救成功
- 一天之差 2張圖呈現台南空污之嚴重
- 胡志強人馬倒洪拱胡 國民黨主席選舉亂鬥
- 日職》陽岱鋼神秘早退 巨人教練團回應了
- 燈會「交通懶人包」 假日有接駁車
- 技職教育領頭羊！新北市教育局率先成立技職科
- 別人把鮪魚拿來吃 他們把鮪魚拿來丟！
- 救國團總部占黃金地段志清大樓 今判應還國家
- 45年前無償提供 私地公用還需繳地價稅 稅務局：免徵
- 台日對抗賽 恰恰當隊長領軍出征
- （嘉義）告別種菸 中埔農民舉火把照亮菸田
- 《It Bag 鎖向無敵 》10
- 神秘男幫忙支付一年房租 海倫清桃坦承靠接濟過活
- NBA》感嘆聯盟競爭力低下 老皮：只剩魏少和表弟最熱血
- 趙薇求子式體位被撞見 老公丟下一句話閃人
- 南港兩千坪工業地 每坪96萬拍出
- 南非總統國會演說 在野議員鬧場爆群架
- 人肉鎖鍊擋張志軍 高院判魏揚8人無罪
- 垃圾換來底渣 雲縣議員突檢採樣送驗
- 自由開講》回應 洪教授投書「文資審議委員懂很多？」
- 獼猴搶食真該死？ 教授：不聽勸的遊客才是關鍵
- 台東元宵炸寒單 明午起交管
- 19歲陳詠芯 自信拚亞洲超模
- 林依晨身旁小鮮肉 遭誆赴日拍G片
- 安農溪畔遭偷倒 三星鄉長「宣戰」
- 國民黨若開除許毓仁 陳芳明：將加速被淘汰
- 巴黎鐵塔 玻璃牆防恐
- 台北》選舉人名冊「空白、蓋章」 農會改選被疑搞鬼
- 用陰道液體做成香水 女稱周遭男生都瘋狂了
- 網球》備戰法網 莎娃拿到馬德里外卡
- （影音）懵智出發來台！《RM》5成員今寶島快閃會粉絲
- 黨主席選戰 洪秀柱憂有人操控人頭黨員
- 川普轟法官 準大法官︰令人沮喪
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：天冷外出買毒 邊騎車邊發抖引警方盤查
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分