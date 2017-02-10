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天冷外出買毒 邊騎車邊發抖引警方盤查

2017-02-10  11:01

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龍潭區55歲古姓男子，今日凌晨頂著低溫，騎機車到平鎮區龍岡圓環，向男子「小黑」購買毒品，返程時因天氣太冷邊騎車邊發抖，引來巡邏的平鎮警方攔查，起出古男剛買的0.5公克海洛因毒品，已依毒品罪嫌將古男送辦。

10日凌晨2點多，古男因毒癮發作，急忙聯絡小黑要買毒，他花了2500元買了0.5公克海洛因，就趕著回家要吸毒。

但古男冷得邊騎車邊發抖，恰好被後方的龍岡派出所巡邏員警發現，攔下古男起出毒品，並將循線追查小黑到案。

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  • 古姓男子持有海洛因毒品被警方送辦。（記者周敏鴻翻攝）

    古姓男子持有海洛因毒品被警方送辦。（記者周敏鴻翻攝）

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