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獨家》三峽虐殺棄屍案急轉直下 疑注毒致死

2017-02-10  10:53

〔記者吳仁捷、余衡／新北報導〕新北市三峽白雞山區今天清晨傳出男子路倒，警、消到場發現男子右手有2％燒燙傷，左手背多處擦傷，四肢冰冷，一度懷疑死者遭到虐殺後棄屍，但警方到場採證後案情急轉直下，發現男子陳志強左手手臂有針孔，一旁還遺留注射的針筒，疑似注射毒品過量，加上暴露在低溫下死亡，目前警方排除外力致死，死因仍待相驗或解剖釐清。

新北市消防局今天清晨5點14分獲報，在三峽區白雞停車場往紫微路方向，即白雞路5.5K處，發現45歲的男子陳志強右手背約2％受到2度燒燙傷、左手背多處擦傷，肢體冰冷僵硬，疑似遭虐後丟棄路邊，鑑識人員到場列為刑案現場，交由警方處理。

但警方勘驗大體，發現陳某身上的外傷都很輕微，不至於致死，進一步勘驗，發現陳男左手背有針孔，也在附近草叢發現針筒，清查發現陳男為毒品人口，從疑似棄屍案急轉直下，警方研判疑因注射毒品後致死，也不排除因天冷暴露在山區低溫致死；警方通知陳男胞弟指認確認身分，死因仍待進一步釐清。

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  • 男子陳志強被發現路倒新北市三峽山區，因左手有針孔，警方研判為注射毒品，或是低溫致死，排除他殺。（記者吳仁捷翻攝）

    男子陳志強被發現路倒新北市三峽山區，因左手有針孔，警方研判為注射毒品，或是低溫致死，排除他殺。（記者吳仁捷翻攝）

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