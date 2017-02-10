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氣溫驟降 人安台東站長夜奔街友處送溫暖

2017-02-10  11:00

［記者王秀亭／台東報導］入冬首波寒流來襲，台東昨深夜氣溫驟降，人安基金會台東平安站雖於昨晚啟動臨時夜宿，街友們仍窩在街頭，不願入屋避寒，站長翁任賞趕緊拿著毛帽、暖暖包，夜訪街友，送上保暖物品。

翁任賞表示，人安台東站氣溫只要低於15度以下，就會掛起並點亮「街友來防寒」燈具，開放街友臨時夜宿，面對入冬首波寒流，部分街友會暫到親友家中避寒，仍有少數寧願露宿街頭，雖然利用供餐時，鼓勵夜宿街頭的街友盡量到站內避寒，開放第一天卻無人前來，只好主動出擊，實地了解狀況。

翁任賞陸續走訪台東火車站、日光橋下、縣立體育館等地，逐一詢問街友的需求，送上毛帽、手套、暖暖包，還有泡麵、罐頭等食物，街友面對關懷，只笑笑地說，在外面習慣了，再冷把自己包緊一點，忍耐一下就好。

翁任賞說，今天中午街友們會到站內用餐，屆時還要多鼓勵到站內夜宿，避免街友受寒生病。

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  • 人安基金會台東平安站長翁任賞夜訪街友，並提醒街友防寒。（記者王秀亭攝）

    人安基金會台東平安站長翁任賞夜訪街友，並提醒街友防寒。（記者王秀亭攝）

  • 寒流來襲，雖然台東街友以暫避無風處，翁任賞仍鼓勵到站內夜宿。（記者王秀亭攝）

    寒流來襲，雖然台東街友以暫避無風處，翁任賞仍鼓勵到站內夜宿。（記者王秀亭攝）

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