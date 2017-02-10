女被砍14刀陳屍校園 兇嫌「前男友」僅交往2個月

2017-02-10 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣高樹鄉廣興國小關福分校籃球場旁，昨驚見半裸女屍，胸中3刀、腹部11刀，左側頭部被重擊，調查後發現死者是住高雄市美濃區21歲邱姓女子，33歲王姓前男友今天凌晨投案；警察發現，兩人交往期間也才2個月。

根據《蘋果日報》報導，警方調查，邱女在2、3個月前認識王男，當時邱女住高雄，在小吃部工作；據《自由時報》報導，鄰居透露，邱女自幼父母離異，母親離家，父親將她託給阿公照顧後不知去向，她國中畢業後未升學，阿公曾怨她不認真找工作，不知邱女是否因而躲到乾哥家。

據悉，王男疑似不願分手，曾傳簡訊威脅邱女，前晚2人約在校園碰面，沒想到邱女卻發生憾事。