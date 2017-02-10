凍死？棄屍？ 男子路倒山區 警不排除外力介入

2017-02-10 10:45

〔記者吳仁捷／新北報導〕一名男子今天清晨5點許，被發現倒臥在新北市三峽區紫微路旁，因屏東剛發生女子遭棄屍命案，警方到場不敢大意，認為是刑案而封鎖現場，但鑑識人員到場後，發現倒在路邊的是41歲陳姓男子，由於先前傳出男子有外傷，但警方採證後，陳男身上沒有明顯外傷，加上寒流來襲，警方初判疑為全國凍死首例，目前不排除任何可能，正積極偵辦中。

新北市消防局今天清晨5點14分獲報，位於白雞山下山往橫溪方向路邊有一宗路倒，一度外傳是刑案，遭棄屍，但警方勘驗大體，沒有明顯外傷，因寒流來襲，警方雖不排除任何可能，但目前傾向氣溫驟降，凍死成分居高。