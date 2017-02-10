酒駕通緝男又酒駕撞車傷人 網友罵翻要他洗大體

2017-02-10 10:07

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕又是酒駕惹禍！一名在草屯上班的女騎士，才騎過烏溪橋正在國六舊正交流道前停等紅燈，就被酒駕男像打保齡球般追撞，共有2部汽車2部機車遭殃，機車碎片散落一地，被撞的一位汽車駕駛在「草屯人」臉書PO文，也有網友請大家幫這位女騎士集氣，所幸王姓女騎士傷勢無大礙，而這名酒駕者因為酒駕遭通緝中，網友罵翻，要他被判鞭刑或去洗大體。

這位機車被撞得嚴重毀損的王姓女騎士，在草屯上班，昨夜10點多下班，騎機車要回霧峰，在舊正交流道附近停等紅燈，卻被後方轎車撞上，而肇事者是酒駕遭通緝的中年男子，戶籍還寄放在戶政事務所，昨夜測得的酒測值高達1.2。

網友在臉書社團痛罵酒駕行徑，有人建議罰款要再加重，刑責也要加重，還有人建議應抓去鞭刑、洗大體。

而擔心王姓女騎士傷勢嚴重，也有網友在「草屯人」臉書社團發起為她集氣祈禱，有許多網友留言關心王姓女騎士，還好她的傷勢無大礙，也留言告訴大家她的狀況。

不過，王姓女騎士氣憤地說，「停紅燈也有事，酒駕真的很可惡！」她接受記者採訪時強調，希望不要再有人酒駕讓無辜的人傷亡，造成別人家庭破碎。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆