三峽山區驚見男屍 身上有不明傷口

2017-02-10 09:24

〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽區紫微路山區，稍早民眾報案有一名中年男子倒臥路旁草叢，警、消人員獲報到場發現男子已明顯死亡，由於身上有不明傷口，不排除有外力介入，目前全案交由轄區派出所進行後續處理中。