寒流來北市救護案增 今晨5人到院前無呼吸心跳

2017-02-10 09:20

〔記者邱俊福／台北報導〕寒流急凍，今年入冬出現最低溫，北市消防局緊急救護病號也略微增加，經統計，今天凌晨至早上8時，疾病救護共44件，而OHCA（到院前無呼吸心跳）共5件，其中1人未送醫就身亡，4人急救中；而5病例中除1人是患有疾病的兒童，其餘4人齡介於70到90歲間。

消防局表示，一般平日疾病救護案件，1小時只要5件，就已是多件，今晨到8時許，已有44件，顯示低溫仍造成許多長者的身體不適，呼籲民眾都小心留意。