| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 社會

寒流來北市救護案增 今晨5人到院前無呼吸心跳

2017-02-10  09:20

〔記者邱俊福／台北報導〕寒流急凍，今年入冬出現最低溫，北市消防局緊急救護病號也略微增加，經統計，今天凌晨至早上8時，疾病救護共44件，而OHCA（到院前無呼吸心跳）共5件，其中1人未送醫就身亡，4人急救中；而5病例中除1人是患有疾病的兒童，其餘4人齡介於70到90歲間。

消防局表示，一般平日疾病救護案件，1小時只要5件，就已是多件，今晨到8時許，已有44件，顯示低溫仍造成許多長者的身體不適，呼籲民眾都小心留意。

廣告
  • 經統計，今天凌晨至早上8時，北市疾病救護共44件，而OHCA（到院前無呼吸心跳）共5件。圖為救護車。（資料照，記者吳俊鋒攝）

    經統計，今天凌晨至早上8時，北市疾病救護共44件，而OHCA（到院前無呼吸心跳）共5件。圖為救護車。（資料照，記者吳俊鋒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 寒流
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：寒流來北市救護案增 今晨5人到院前無呼吸心跳


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.