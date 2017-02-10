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家庭、事業廢棄物丟溪邊 警方循線查辦
2017-02-10 09:06
［記者黃美珠／關西報導］很多鄉下老人家對於「丟垃圾」這檔事仍保有他們年輕時的習慣，靠山丟山邊，靠溪丟溪旁。但是時代不同，這樣的習慣很有可能招來破財、被罰的局面，少則1200元，多則被罰6000元，情況嚴重者，甚至還可能被移送法辦。
新竹縣關西鎮一名73歲余姓老翁，疑因春節連假停收垃圾，為了貪圖方便，趁著出入路過之際，隨手把從家裡帶出的垃圾，拋到附近產業道路外「崁下」的野溪去。
新埔警分局3日也另外獲報，在該鎮北山里長壽橋下游的鳳山溪畔，又出現了1車約3.5公噸的事業廢棄物被偷倒在現場，部分還被焚燒過。
新埔偵查隊派員到場蒐證後，逐日過濾、比對周邊路口監視器，終於鎖定這批事業廢棄物，是來自桃園市某建物的拆除工地。
經傳喚涉案的41歲蕭姓承包工地的裝潢業者，以及涉嫌以1車2500元代價，代為運棄的26歲關西鎮王姓男子，2人坦承犯案後，警方今天早上依新竹地檢署環保專責指揮檢察官許大偉指示，依涉嫌違反廢棄物清理法函送法辦2男。
至於余翁的行徑，警方直言，老人家隨手丟棄的生活廢棄物中暴露家人個資，因余翁處理垃圾的習慣仍停留在過去，才會誤觸法網，不可取，但值得警惕。
最後警方考慮老翁年事已高，所丟棄的是一般生活廢棄物，且均已由其家屬全數清除，所以訊後將改交由新竹縣政府環保局裁罰。
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