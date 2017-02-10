| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 社會

醉女控「恐怖計程車」 檢察官用這招比對大打臉

林男今年6月按鈴控告呂女涉誹謗、誣告。（資料照，記者謝君臨攝）

2017-02-10  07:57

〔即時新聞／綜合報導〕去年6月一名呂姓女子在臉書控訴大都會計程車林姓司機「繞路」，還說他意圖不軌。一開始呂女受到網友同情，但後來林姓司機拿出證據，案情瞬間逆轉，呂女反被眾人撻伐。如今士林地檢署調查後，以罪證不足將司機不起訴。呂女已向高檢署提起再議。

事件起初，呂女在臉書PO文指，她和閨密因喝醉叫計程車回家，不過卻遇到一名意圖不軌、又繞路的司機，直到她拿出電擊棒司機才停車放人。林姓司機在被呂女指控後，遭網友撻伐，但他拿出車輛行徑軌跡圖、女子中途下車借廁所的廟宇等紀錄，證明自己的清白，風向逆轉，網友大力支持，呂女則變成被撻伐對象。

《蘋果日報》報導，檢察官查出，呂女在計程車上共打了21通電話給親友，檢察官將21通電話與計程車衛星定位圖比對，發現呂女指控司機將車子開往基隆方向繞路，計程車的位置卻在忠孝橋與中山橋之間。此外，呂女與同車好友朱女到廟裡上廁所時，也沒有打電話求救的紀錄。朱女稱，當天她已經喝醉，對發生的事完全沒有印象。

報導指出，檢察官認為，在沒有其他在場明確證人可以作證的情形下，難以認定司機有故意繞路詐欺及妨害自由的行為，因此處分不起訴。

廣告
  • 大都會車隊出示行車軌跡圖，證明司機未繞路。（記者謝君臨翻攝臉書）

    大都會車隊出示行車軌跡圖，證明司機未繞路。（記者謝君臨翻攝臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 計程車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：醉女控「恐怖計程車」 檢察官用這招比對大打臉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.