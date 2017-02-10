快訊震撼新莊 賣翻了！
醉女控「恐怖計程車」 檢察官用這招比對大打臉
2017-02-10 07:57
林男今年6月按鈴控告呂女涉誹謗、誣告。（資料照，記者謝君臨攝）
〔即時新聞／綜合報導〕去年6月一名呂姓女子在臉書控訴大都會計程車林姓司機「繞路」，還說他意圖不軌。一開始呂女受到網友同情，但後來林姓司機拿出證據，案情瞬間逆轉，呂女反被眾人撻伐。如今士林地檢署調查後，以罪證不足將司機不起訴。呂女已向高檢署提起再議。
事件起初，呂女在臉書PO文指，她和閨密因喝醉叫計程車回家，不過卻遇到一名意圖不軌、又繞路的司機，直到她拿出電擊棒司機才停車放人。林姓司機在被呂女指控後，遭網友撻伐，但他拿出車輛行徑軌跡圖、女子中途下車借廁所的廟宇等紀錄，證明自己的清白，風向逆轉，網友大力支持，呂女則變成被撻伐對象。
《蘋果日報》報導，檢察官查出，呂女在計程車上共打了21通電話給親友，檢察官將21通電話與計程車衛星定位圖比對，發現呂女指控司機將車子開往基隆方向繞路，計程車的位置卻在忠孝橋與中山橋之間。此外，呂女與同車好友朱女到廟裡上廁所時，也沒有打電話求救的紀錄。朱女稱，當天她已經喝醉，對發生的事完全沒有印象。
報導指出，檢察官認為，在沒有其他在場明確證人可以作證的情形下，難以認定司機有故意繞路詐欺及妨害自由的行為，因此處分不起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 計程車
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 寒流急凍淡水7.5度！ 18縣市低溫特報
- 賴琳恩求歡不麻煩 直接脫光全裸驚到陳乃榮
- 吳亞馨才掰姊弟戀 爆秘戀李聖傑
- 思念父母化作舞 高欣欣舞技動人
- 台東元宵炸寒單 明午起交管
- 富邦人壽1月只賺724萬
- 稅改座談會 券商公會提三腹案
- 還未走出喪母慟 施易男愛貓斷腿急送醫手術
- 《早春繁花》4
- 胡志強人馬倒洪拱胡 國民黨主席選舉亂鬥
- 神秘男幫忙支付一年房租 海倫清桃坦承靠接濟過活
- 前4傑今對尬 勝隊坐等小巨蛋
- 台北燈節攤位「二房東」 多收近一倍租金
- 19歲陳詠芯 自信拚亞洲超模
- NBA第一「勇」138場不知連敗味
- 小小說 星座迷的本週運勢
- 《中英對照讀新聞》Woman Shares Thanksgiving With Teen She Accidentally Invited－女子與無意中邀請的青少年共度感恩節
- 《情人節 最潮時光》5
- CPI年增率若續逾2％ 央行會有動作
- 史上最貴 iPhone 8售價恐逾3.1萬元
- 鍾欣凌好神 拉黃瑽寧舌戰媽媽族
- 日本商演變拍G片 男星遭詐白忙
- 自由談》川普扣扳機，台灣怎麼辦？
- （雲林）台灣燈會電箱爆炸 遊客驚慌
- 塞森斯任司法部長 美參院通過
- 自由廣場》文化資產自自燃燃
- 周刊爆「邱主任」2018可能參選 大戰美女議員...
- 自由廣場》靠北警察這篇貼文
- 王光祿案始末
- 川普承諾公布減稅計畫 美股再創新高
- 第6位參選人？ 潘維剛擬選黨主席
- 45年前無償提供 私地公用還需繳地價稅 稅務局：免徵
- 桃園燈會 今晚7時點燈放煙火
- 台北》公有市場調租金 東門4年漲4.3倍
- T.O.P包緊緊當兵 金俊秀頂平頭入伍
- 潘維剛若選國民黨主席 他會是最大受益者...
- 長照2.0新增服務 把日照中心搬進家中
- 下週汽柴油 估小跌2角
- 小男孩樂團演繹英倫風 AllSaints皮衣加持
- 竹市YouBike將增15站 竹科也規劃15站
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：醉女控「恐怖計程車」 檢察官用這招比對大打臉
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分