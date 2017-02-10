醉女控「恐怖計程車」 檢察官用這招比對大打臉

林男今年6月按鈴控告呂女涉誹謗、誣告。（資料照，記者謝君臨攝）

2017-02-10 07:57

〔即時新聞／綜合報導〕去年6月一名呂姓女子在臉書控訴大都會計程車林姓司機「繞路」，還說他意圖不軌。一開始呂女受到網友同情，但後來林姓司機拿出證據，案情瞬間逆轉，呂女反被眾人撻伐。如今士林地檢署調查後，以罪證不足將司機不起訴。呂女已向高檢署提起再議。

事件起初，呂女在臉書PO文指，她和閨密因喝醉叫計程車回家，不過卻遇到一名意圖不軌、又繞路的司機，直到她拿出電擊棒司機才停車放人。林姓司機在被呂女指控後，遭網友撻伐，但他拿出車輛行徑軌跡圖、女子中途下車借廁所的廟宇等紀錄，證明自己的清白，風向逆轉，網友大力支持，呂女則變成被撻伐對象。

《蘋果日報》報導，檢察官查出，呂女在計程車上共打了21通電話給親友，檢察官將21通電話與計程車衛星定位圖比對，發現呂女指控司機將車子開往基隆方向繞路，計程車的位置卻在忠孝橋與中山橋之間。此外，呂女與同車好友朱女到廟裡上廁所時，也沒有打電話求救的紀錄。朱女稱，當天她已經喝醉，對發生的事完全沒有印象。

報導指出，檢察官認為，在沒有其他在場明確證人可以作證的情形下，難以認定司機有故意繞路詐欺及妨害自由的行為，因此處分不起訴。