屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案

2017-02-10 06:01

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣高樹鄉昨天傳出命案，廣興國小關福分校籃球場旁，民眾驚見一具半裸女屍，牛仔褲被脫到膝蓋，除了頭部遭重擊，身重多刀，警方查出死者是住高雄市美濃區21歲邱姓女子，由於監視器拍到一名可疑男子身影，警方往前男友方向調查。而今天凌晨2時許，邱女王姓前男友主動向投案。

昨晨6點多接獲晨運民眾報案後，警方在死者身上沒找到手機、身分證，因學校旁有機車被推入水溝，警因而循線查出邱女身分，發現她借住在廣福村鍾姓乾哥家，鍾男到派出所說明，證實他前晚上班，有不在場證明。

警方調閱監視器發現，前晚8點半，一名男子將機車停在校外後走進學校，9點多邱女也走進校園，手事後疑將邱女機車及外套丟到水溝，再騎機車離去。命案過程可能被監視器拍下，但因影像太暗，須深入解析，今早即有重大突破。

《蘋果日報》報導，警方透露，王男於今天凌晨打電話給屏東警分局，告知要到民族派出所投案，專案小組派員將王男帶回里港警分局偵訊，警方將會統一說明案情。