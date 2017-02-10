快訊震撼新莊 賣翻了！
業者未通報客人持毒 將被開罰、勒令停業
2017-02-10 00:17
行政院院會9日通過《毒品危害防制條例》修正草案，增訂特定營業場所應標示反毒資訊，查獲客人持毒應主動通報警方。圖為警方帶上緝毒犬在夜店、舞廳臨檢。（資料照，記者張忠義攝）
〔即時新聞／綜合報導〕行政院院會9日通過《毒品危害防制條例》修正草案，增訂特定營業場所應標示反毒資訊，查獲客人持毒應主動通報警方，違者最高可罰200萬，嚴重甚至恐遭勒令停業或廢止營業。
綜合媒體報導，法務部表示，該部提報的《毒品防制條例》修正草案，9日在行政院院會審議通過。包括修正條文第2之2，增訂法務部設置基金，推動毒品防制業務。
修正案還包括條文第31條之1，增訂特定營業場所應執行的毒品防制措施，包括在入口明顯處標示反毒資訊、設置入口管理員、通報警察機關處理、備置從業人員名冊等。
草案規定，若業者為依規進行防制措施，又未限期改善者，可開罰10萬至100萬罰鍰。若業者發現顧客或從業者持毒，未主動通報警方，可罰20萬元到200萬元罰鍰，情節嚴重者恐被勒令停業或廢止營業。
特定營業場所將包括夜店、汽車旅館、KTV和酒店等，法務部將和相關部門商討後制定相關細節。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 拳頭沒有停！ 李秀環再控童仲彥下嘴生咬
- 捷運通球場 中職引頸20年成真
- 咖啡好處多 研究：喝咖啡有助抗老、抑制發炎
- 「野火樂集」赴澳傳唱台灣味
- 下週開學囉 「過動兒」要預作準備
- 軍公教聯合總會呼籲協調代替選舉 吳敦義：不容易吧！
- 寇家瑞紙條傳情 陳敬宣築牆擋桃花
- 王以路愛女抓周 吉他鈔票一把抓
- 泰安櫻花開一成 花季十九日開幕
- 名模林若亞 抗稅成功// 薪扣額上限12.8萬 違憲
- 台灣燈會主燈區電箱爆炸 驚恐畫面全都錄
- 連俞涵爆耍大牌 如朕不和李國毅
- 波蘭網紅不秀身材 她靠「神秘感」擁10萬粉絲
- 挪威鄰居、上司賺多少 上網隨你查
- 力成、日月光首季營收 挑戰歷年同期新高
- 國民黨副秘書長違選罷法 二審仍判刑2年10月
- 賀！台灣服飾品牌 將登上葛萊美紅毯
- 迪士尼CEO︰孤立主義傷人傷己
- 〈精品百貨勾心計〉浪漫老步數 情人接招吧！
- 台幣連二貶 收貶8分一週最低
- NBA》禪師暗諷本性難移 安東尼幽默回擊
- 告英媒稱「損商機」 梅蘭妮亞挨批以權謀私
- 民進黨推呂子昌 選全國農會理事長
- 花甲議事槌 見證高縣議事「輕重」
- 陳建仁逛台北書展 心懸年金改革
- 瓦解IS恐攻 土耳其查獲手機炸彈和150公斤炸藥
- 美教長任命案表決 副總統一票定奪
- 咖啡樹套不織布防寒 遠看像綿羊
- 薪扣額上限12.8萬 違憲 財部︰上班族恐用不到
- 寒流來襲 柯朋宇竟在台中拍的雪景？
- 諷中再文革化 香港報人龍鎮洋請辭
- AIT辦音樂快閃秀 梅健華平民裝扮出席致詞
- 楊千霈超自虐 全因隱藏這種性格
- 自由廣場》向華錫鈞上將致敬之外
- 自由廣場》國民黨員談黨主席選舉
- 許厝童哪裡開學 國健署今說明
- 中常委爆料︰黃復興下令 不挺柱就除籍
- 中信金報喜 1月EPS達0.25元
- 1999接到投訴電話 控高職老師「當掉太多人」
- 讓玫瑰長高 陳俊吉獲模範農民
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：業者未通報客人持毒 將被開罰、勒令停業
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分