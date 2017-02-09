敗訴後持續占用板橋、八里國土 中廣判賠1.47億元租金

2017-02-09 23:39

〔記者黃欣柏／台北報導〕扁政府時期，交通部曾打官司追討中國廣播公司名下多筆國民黨不當黨產，其中新北市板橋區及八里區土地已由交通部勝訴確定，但中廣卻未立刻將八里土地歸還，且至今未拆除板橋土地上的建物，交通部因而向中廣提告求償不當得利。台北地院審理後認定中廣占地屬實，且無法提出法律上之原因，判中廣需賠償1.47億餘元「租金」，可上訴。

中廣雖抗辯指出，土地是當年政府委託中廣處理政令宣揚事務時所交付，屬於合法使用，但判決認為，政府跟中廣的合約早在民國87年中央廣播電台成立後就明文終止，其借貸關係「當然消滅」，此後中廣繼續占用土地即構成不當得利，交通部請求中廣返還相當於租金之利益，應屬合理。

中廣另指出，板橋8筆土地上的建物被列為暫定古蹟，才應交通部要求暫緩拆除，不應歸責於中廣；但北院調閱相關資料後，認定交通部未指示暫緩，且返還土地一事已判決在先，後續即使發生不可抗力之情事，中廣仍應負責。

根據判決，中廣應就占用板橋8筆土地部分，按占用期間分別給付不當得利9300餘萬元、3000餘萬元；占用八里10筆土地部分則應給付2424萬餘元，總計約1.47億元。

據悉，交通部向中廣提告討回的八里與板橋土地，面積分別為26萬、1.7萬平方公尺，其中板橋機室因位處精華地段，市值粗估逾百億元，是交通部與中廣的爭地訴訟中最受矚目的一件。

交通部與中廣間的追討黨產訴訟共有5件，其中交通部除贏得板橋、八里外，也拿回彰化縣芬園鄉、花蓮縣花蓮市各3筆土地，贏得其中4件，唯獨嘉義縣民雄鄉2筆土地由中廣勝訴確定。