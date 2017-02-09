媽寶毒蟲又來啦！ 這次叫娘鎖門擋警察

媽寶黃男見母親無能為力，才配合調查。（記者吳政峰翻攝）

2017-02-09 22:59

〔記者吳政峰、林嘉東／基隆報導〕基隆一名22歲黃男，曾因拒絕攔檢，嗆警察「叫我媽找記者！」被封為媽寶而登上新聞版面，日前他又因傷害未到案，抗拒拘提，還命令老母親鎖門，別讓員警入門，再度成為茶餘飯後的趣聞。

黃男有毒品、竊盜等前科，之前被警方攔查，除嗆聲要找媽媽通知記者、議員，有次甚至出手勒住警察脖子，行徑乖張。前年，黃男與人發生車禍意外，遭控傷害罪，卻遲未出庭應訊，檢方因此核發拘票，要求員警將他拘提到案。

基隆市第一警分局偵查隊分隊長陳柏達、偵查佐陳青文、警員徐偉豪8日晚間拿到拘票，赴黃男位於基隆碇內的家中逮人，但黃男堅拒配合，死守家門。此時，黃母從外返家，警方趁她開門時一擁而上，黃男見狀大叫「阿母鎖門，別讓他們進來！」黃母言聽計從，立刻奮力拉上鐵門，以一擋三，充分展現母愛。

黃男見娘快守不住大門，轉而拎著包包撞開大門，試著突圍，幸好3名警察反應快，一把將他拉住，壓制在地。螳臂擋車的黃母見功敗垂成，沮喪地坐在椅子上嘆氣。

警方隨後在黃男身上搜出安非他命3小包（毛重2.37公克）、K他命1小包（毛重2.79公克）、混合型毒品（毛重5.49公克），混和型毒品內驗出二、三級毒品成分，為粉末狀，可摻入水中，施用後先興奮、後茫茫，對身體危害極大。

黃男得知大勢已去，母親也無用武之地，只好乖乖配合，詢後被依《毒品危害防制條例》移送基隆地檢署偵辦。

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